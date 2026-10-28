Daniel Apostol: Cine promite astăzi prețuri mici la energie nu face decât să enunțe promisiuni mincinoase

Linii de energie electrică. Sursa foto: Freepik/rol ilustrativ

România a pierdut aproximativ 7.000 MW de capacități de producție în ultimii 15 ani, iar deficitul de energie o face dependentă de importuri, a avertizat Bogdan Ivan, vicepreședinte al Camerei Deputaților și fost ministru al Energiei, la Energy Forum, eveniment organizat de DCMedia Group. La rândul său, Daniel Apostol, directorul general al Federației Patronale a Energiei, a atras atenția că promisiunile privind ieftinirea energiei sunt greu de susținut și a pledat pentru prețuri competitive și reducerea dependenței de surse care pot deveni instrumente de șantaj geopolitic.

”Este evident că a fost o debarasare pe piața de energie electrică. S-au scos din producție, în ultimii 15 ani, aproximativ 7.000 de megawați, capacități de producție în bandă, marea majoritate pe cărbune și pe gaze naturale. Nu au fost înlocuite la justă valoare, ceea ce a făcut ca România, din 2021, să-și piardă statutul de exportator net de energie și, astfel, suntem dependenți de aproximativ 30% din energia pe care o consumăm. Acest lucru s-a văzut cel mai mult în acest final de an, când încă nu este pornit Reactorul 2 de la Cernavodă, nici Reactorul 1 și suntem dependenți de importuri la prețuri foarte ridicate. Soluția este clară: mai multă producție, proiectele pe gaze trebuie să continue și România trebuie să negocieze o politică favorabilă care să trateze gazele naturale ca și combustibil de tranziție” a punctat Bogdan Ivan, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Fostul ministru al Energiei a mai precizat că acum avem nevoie să ne orientăm spre produs și prețuri competitive.

”Cine promite astăzi prețuri mici la energie nu face decât să enunțe promisiuni mincinoase”

Daniel Apostol, director general al Federației Patronală a Energiei, a fost următorul la cuvânt în ”Energy Forum Ediția a XVI-a: Energia României: de la criză la avantaj economic”, eveniment organizat de DCMedia Group. Acesta a declarat, în completare, că se bucură că Bogdan Ivan s-a referit la prețuri competitive, adăugând: ”Cine promite astăzi prețuri mici la energie nu face decât să enunțe promisiuni mincinoase, greu de susținut în fapt. Acum sunt discuții cu privire la scăderea părții leului din prețul energiei, adică partea statului. Am mai văzut discuții cu privire la reducerea TVA la energie. Poate statul să mai ia în considerare din taxare, accize, tarife, ca să vină cu măsuri de protecție a economiei reale, a consumatorilor de energie, este o posibilitate de discuție”.

În continuare, despre mult invocata independență energetică, Daniel Apostol a afirmat că nu acesta este obiectivul în sine: ”Ar însemna să ne băgăm sub un glob de cristal, neinterconectați, când scopul în sine este tocmai de a fi interconectați, dar și cât mai puțin dependenți de surse de energie care pot juca energia ca pe un factor de șantaj”.

Directorul general al Federației Patronală a Energiei a mai spus că ”România este deja un actor energetic major în Europa de Sud-Est. Marea Neagră este deja o regiune în care energia nu mai este doar o simplă marfă, a devenit o armă geopolitică”.