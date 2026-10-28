Centrala de la Cernavodă, mai aproape de repornire. Cristian Buşoi avertizează că nu se va resimţi în preţurile energiei

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Cel puţin unul dintre reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repornit curând, anunţă Cristian Buşoi, fost secretar de stat în Ministerul Energiei.

Acesta spune, însă, că preţul energiei electrice nu va scădea odată cu repornirea Centralei de la Cernavodă.

"Pe baza informaţiilor publice din aceste zile, se pare că la începutul lunii viitoare există premise şi şanse să deschidem măcar unul dintre cele două reactoare de la Cernavodă. Acest lucru va mai calma puţin situaţia pe piaţa de energie. Nu va genera automat scăderi de preţuri, pentru că acestea sunt relativ aliniate pe preţurile zilei următoare, şi la nivel de regiune şi la nivel european", a declarat Cristian Buşoi.

Motivele pentru care preţurile sunt volatile în România

"Cât timp o bună parte din electricitatea României se tranzacţionează pe PZU şi nu mergem către contracte pe termen lung, către o altă filozofie pentru industrie şi marii furnizori de electricitate, lucrurile vor rămâne într-o oarecare volatilitate şi vom rămâne influenţaţi de preţurile regiunii şi de preţurile europene", a declarat Cristian Buşoi în cadrul Energy Forum: Energia României: de la criză la avantaj economic, conferinţă organizată de DC Media Group.

PZU este "piaţa zilei de mâine". Producătorii de energie, furnizorii, traderii și marii consumatori licitează cantitățile și prețurile pe intervale orare sau pe intervale de 15 minute pentru ziua următoare. Prețurile din PZU influențează tarifele de achiziție a surplusului de energie pe care prosumatorii îl injectează în rețea, precum și prețurile dinamice oferite de unii furnizori de energie.

Când s-a închis centrala de la Cernavodă

Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită pe 28 iulie 2026, din cauza nivelului scăzut al Dunării. În ciuda eforturilor de creştere a debitului Dunării pe sectorul de interes pentru centrală, a fost necesară şi închiderea unităţii 2, care a avut loc pe 13 august 2026.

Mihai Laurențiu Gioară, directorul general al Societății Naționale Nuclearelectrica, a precizat că această perioadă de oprire controlată este folosită pentru lucrări de mentenanță și pentru identificarea unor soluții care să reducă impactul unor situații similare în viitor.

"Securitatea nucleară este, în permanență prioritatea absolută pentru un operator nuclear. Centrala de la Cernavodă este proiectată să facă față unei game largi de scenarii, iar funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate constant, fie că reactoarele sunt în operare, fie în stare oprită. Situația actuală este dificilă din perspectiva producției de energie, însă este pe deplin gestionată din punct de vedere al securității nucleare, prin tehnologie, proiect și expertiza echipelor noastre.

Folosim această perioadă de oprire controlată pentru activități de mentenanță și de creștere a rezilienței, până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță a unităților. În paralel, am inițiat consultări cu experți pentru a identifica cele mai bune soluții pe termen mediu și lung, astfel încât impactul unor situații similare să fie redus cât mai mult în viitor", a declarat Mihai Laurențiu Gioară, director general SN Nuclearelectrica SA.