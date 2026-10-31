Acțiunile Intel au înregistrat cea mai proastă zi din anii ’70. Pierderi de miliarde de dolari pentru investitori

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Acțiunile Intel s-au prăbușit cu 29%, înregistrând cea mai gravă scădere din anii 1970.

Acțiunile Intel s-au prăbușit vineri cu 29%, marcând cea mai slabă ședință bursieră a companiei din anii 1970, după ce producătorul de cipuri a prezentat estimări financiare sub așteptările pieței, pe fondul opririi activității unei fabrici din Israel și al persistenței cererii slabe pe piața calculatoarelor.

Scăderea reprezintă o lovitură majoră pentru directorul general Lip-Bu Tan, numit în funcție în martie 2025, care de atunci încearcă să relanseze compania, după ce Intel a ratat primii ani ai boomului inteligenței artificiale.

Prăbușirea acțiunilor Intel afectează semnificativ și administrația Trump, care a determinat guvernul SUA să preia, în urmă cu mai bine de un an, o participație de 10% în companie. Deși investiția este în continuare profitabilă, valoarea participației a scăzut vineri cu aproximativ 12 miliarde de dolari. Și Nvidia a achiziționat un pachet important de acțiuni Intel, iar valoarea acestuia s-a diminuat cu aproximativ 6 miliarde de dolari.

Acțiunile mai multor companii din domeniu au scăzut

Înaintea raportării rezultatelor financiare de joi, acțiunile Intel înregistrau o creștere de aproximativ 150% de la începutul anului, susținute de cererea pentru procesoare (CPU), care devin tot mai importante pentru sarcinile de lucru specifice inteligenței artificiale autonome, capabile să execute acțiuni în mod independent. Vineri, analiștii D.A. Davidson au retrogradat recomandarea pentru acțiunile companiei de la "cumpărare" la "neutru", într-un raport intitulat "Problemele nu au fost încă rezolvate".

"Înțelegem că piața PC-urilor este afectată la nivelul întregii industrii. Cu toate acestea, este greu de justificat multiplul de evaluare actual în condițiile în care slăbiciunea pieței este atât de pronunțată", au scris analiștii.

Acțiunile Amazon au scăzut, de asemenea, vineri, cu 1,4%, după ce compania a raportat rezultate sub așteptări în trimestrul al treilea atât în privința veniturilor, cât și a profitului. În același timp, grupul și-a menținut estimarea privind cheltuielile de capital pentru 2026, la 220 de miliarde de dolari. Amazon a raportat și un flux de numerar liber negativ pentru al doilea trimestru consecutiv, înregistrând o deteriorare semnificativă față de perioada precedentă.

Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 2,9%, încheind o săptămână dificilă pentru rezultatele financiare ale companiilor din sectorul tehnologic. Joi, Alphabet a înregistrat cea mai slabă ședință bursieră din istoria sa, cu o scădere de peste 12%. Acțiunile companiei au continuat să piardă teren și vineri.

Și alte companii din sectorul semiconductorilor au înregistrat scăderi. Nvidia, unul dintre cei mai mari producători de cipuri, a pierdut 4%, în timp ce Broadcom a coborât cu peste 5%, iar Qualcomm, producător de cipuri pentru dispozitive mobile, s-a prăbușit cu 11%.

Nu este "un moment al socotelilor"

Investitorii devin tot mai îngrijorați de sumele uriașe pe care marile companii de tehnologie le investesc în inteligența artificială și de măsura în care aceste investiții vor genera randamentele așteptate.

"Nu cred că acesta este un moment al socotelilor, însă consider că investitorii ar trebui să analizeze atent modul în care sunt poziționați în acest sector. Expunerile rămân aglomerate, chiar dacă fundamentele pieței sunt solide”, a declarat vineri Matt Orton, strateg-șef de piață la Raymond James, pentru emisiunea „Squawk Box Europe"a CNBC.

În cazul Intel, perspectivele dezamăgitoare reflectă dificultățile de pe piața calculatoarelor, afectată puternic de creșterea accelerată a costurilor memoriilor și ale altor componente. Potrivit Counterpoint Research, livrările globale de PC-uri au scăzut cu 4% în trimestrul al doilea, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Intel a anunțat că estimează un profit ajustat pe acțiune de 25 de cenți în trimestrul curent și venituri cuprinse între 15 și 16 miliarde de dolari. Potrivit datelor LSEG, analiștii anticipau venituri de 17,1 miliarde de dolari și un profit pe acțiune de 43 de cenți.

"Ne așteptăm ca încetinirea pieței PC-urilor să continue cel puțin până în prima jumătate a anului viitor", a declarat directorul financiar al Intel, David Zinsner, în comunicatul companiei. "Vom continua să facem investiții disciplinate în capacitatea de producție și în capitalul de lucru, pentru a crește oferta și a susține dezvoltarea viitoare."

Estimările financiare iau în calcul și efectele exploziei produse la începutul acestei luni într-o fabrică Intel din Israel, în urma căreia doi angajați au murit, iar un al treilea a fost grav rănit. Incidentul va costa compania aproximativ 600 de milioane de dolari din venituri nerealizate pe parcursul a două trimestre, a precizat Zinsner.

Tan a afirmat că explozia, pe care a descris-o drept "un accident nefericit și tragic", a provocat o „oprire prelungită” a activității fabricii, afectând livrările de cipuri de 10 nanometri.

Un element esențial al planului lui Tan de redresare a companiei este divizia Intel dedicată producției de cipuri pentru alte firme, care până acum a întâmpinat dificultăți în a-și găsi locul pe piață.

Intel este singurul producător cu sediul în SUA de cipuri logice avansate și a început deja producția în volum mare a celui mai performant cip al său, modelul 18A, în noua fabrică din Arizona. Astfel, compania oferă o alternativă la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Următoarea fabrică Intel din Arizona ar urma să înceapă să funcționeze până la sfârșitul anului 2028.

Cu toate acestea, Intel nu are încă niciun client extern pentru noile sale cipuri.

"Vom avea câțiva clienți ale căror nume le vom putea anunța în următoarele două trimestre", a declarat Tan în cadrul teleconferinței cu analiștii, adăugând că Intel înregistrează "progrese extraordinare" în dezvoltarea viitoarelor cipuri 14A, potrivit CNBC.