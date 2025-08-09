Intel, sub presiune politică. Trump îl vrea plecat pe CEO din cauza legăturilor cu China

Intel se confruntă cu un nou val de turbulențe, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut demisia imediată a noului CEO, Lip-Bu Tan. Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă l-a acuzat pe acesta că este „profund conflictual” din cauza legăturilor cu companii chineze și a transmis că „nu există altă soluție” pentru această problemă, potrivit Reuters.

Solicitarea vine la o zi după ce senatorul republican Tom Cotton a trimis o scrisoare consiliului de administrație al Intel, cerând explicații privind relațiile lui Tan cu firme din China și un caz penal recent ce implică fosta sa companie, Cadence Design Systems.

O investigație Reuters din aprilie a dezvăluit că Tan, atât personal, cât și prin fondurile de investiții pe care le-a fondat sau administrat, a investit peste 200 de milioane de dolari în sute de companii chineze din domeniul producției avansate și al semiconductorilor, unele având legături cu armata chineză. În perioada 2008–2021, când a condus Cadence, compania a vândut produse către o universitate chineză afiliată armatei și implicată în simulări nucleare. Luna trecută, Cadence a acceptat să plătească peste 140 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile formulate de autoritățile americane.

„A fost multă dezinformare despre rolurile mele din trecut. Am acționat mereu în conformitate cu cele mai înalte standarde legale și etice, iar reputația mea se bazează pe încredere”, a declarat Tan, care a adăugat că Statele Unite sunt „casa” sa de peste patru decenii și că iubește atât această țară, cât și compania pe care o conduce. El a subliniat că împărtășește angajamentul președintelui pentru securitatea națională și economică și că Intel colaborează cu administrația pentru a clarifica situația.

Momentul este unul critic pentru companie. Intel a primit anul trecut 8 miliarde de dolari în subvenții prin legea CHIPS din 2022, pentru construcția unor fabrici în Ohio și alte state. Sub conducerea fostului CEO Pat Gelsinger, compania plănuia extinderea agresivă a producției interne, însă Tan a redus ambițiile, anunțând încetinirea lucrărilor la fabrica din Ohio, ce ar putea fi gata abia în 2030–2031, și condiționând noi investiții de cererea de pe piață.

Unii investitori se tem că disputa cu președintele ar putea abate atenția de la prioritățile strategice. „Este o distragere clară. Dacă Trump va cere Intel să investească mai mult, compania s-ar putea să nu aibă resursele necesare, comparativ cu Apple sau Nvidia”, avertizează Ryuta Makino, analist la Gabelli Funds.

David Wagner, de la Aptus Capital Advisors, consideră că poziția Intel este „vagă” și că firma trebuie să decidă rapid dacă își apără liderul sau face o schimbare. „Nu-și permit luni întregi de incertitudine”, spune acesta.

Un fost director executiv, citat sub protecția anonimatului, susține că strategia lui Tan se bazează pe eliminarea componentelor neproductive din companie și avertizează că o plecare forțată acum „ar întârzia procesul de redresare exact când e nevoie de acțiuni rapide”.

Intervenția publică a președintelui în conducerea unei companii private este rară și a stârnit dezbateri în mediul de afaceri. Phil Blancato, CEO al Ladenburg Thalmann Asset Management, avertizează că „ar fi un precedent nefericit” ca liderii politici să dicteze cine conduce companiile, deși recunoaște că „opinia lui are greutate”.

