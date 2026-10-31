Piața criptomonedelor, zguduită de temerile investitorilor. Adrian Negrescu explică ce se poate întâmpla

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Bitcoin a coborât vineri sub pragul de 78.000 de dolari, după o scădere de peste 4%, pe fondul temerilor legate de o posibilă breșă de securitate la Binance. Incidentul a afectat încrederea investitorilor și a determinat mai multe companii din sectorul cripto să blocheze fonduri de ordinul miliardelor de dolari. Scăderile au afectat și alte monede importante: Ethereum a pierdut aproape 5%, iar tokenul Binance, BNB, a înregistrat un declin de peste 7%.

DC News l-a contactat pe economistul Adrian Negrescu pentru a comenta acest subiect. Întrebat dacă această scădere are legătură cu incertitudinea creată de alegerile din SUA, Adrian Negrescu a răspuns că investitorii se tem de posibile reglementări mai dure în domeniul cripto, care ar putea afecta valoarea acestor active.

Economistul îi sfătuiește pe oameni să fie atenți înainte să investească în criptomonede și să nu își riște banii dacă nu își permit să piardă sumele respective. El a atras atenția că valoarea criptomonedelor poate scădea brusc din cauza unor schimbări politice, economice sau legislative.

„Temerile investitorilor în criptomonede țin de o posibilă reglementare mult mai drastică a acestui sector care să afecteze percepția investitorilor și, în acest fel, să ducă la o scădere semnificativă a pieței criptomonedelor.

Donald Trump a fost foarte favorabil acestui tip de business, investind chiar el și familia lui în dezvoltarea unor criptomonede, care au fost ca niște speculații financiare, au câștigat cei care au știut la început. Din păcate, toată această afacere a ridicat multe semne de întrebare.

Din punctul meu de vedere, piața criptomonedelor trece printr-un nou seism care riscă să spulbere și mai mult încrederea celor care își riscă banii în astfel de plasamente financiare. Problemele de la Binance și modul în care portofelele electronice ale oamenilor sunt protejate sau nu în fața hackerilor ridică semne de întrebare privind viabilitatea acestui tip de plasament financiar.

Altfel spus, trebuie să ne gândim de două ori înainte de a investi în criptomonede și să ne asigurăm că suntem capabili să acceptăm o posibilă pierdere care ar putea fi generată de fluctuațiile politice, economice, administrative, legislative care pot apărea între timp”, a spus Adrian Negrescu.

Acordul UE-Canada influențează piețele financiare?

Întrebat dacă acordul UE-Canada, care îl lasă pe Trump în afară, ar putea să influențeze piețele financiare, Adrian Negrescu a avertizat că piețele de criptomonede reacționează rapid la veștile negative și la deciziile politice și economice.

El a explicat că informațiile despre Donald Trump și posibilele reglementări financiare pot influența valoarea criptomonedelor.

„Mi-e teamă că orice știre negativă din piețele internaționale afectează instant temerile investitorilor privind efectele negative ale unor astfel de decizii.

Criptomonedele au devenit un plasament extrem de sensibil la realitatea economică, ceea ce este contrar a ceea ce se susținea inițial, faptul că criptomonedele au o evoluție care nu depinde de știrile de fiecare zi, care nu depinde de deciziile administrative care sunt un fel de plasament de siguranță în fața provocărilor generate de realitatea economică și mai ales politică.

Iată că este exact pe dos! Fiecare știre care vine din America, care îl vizează pe Donald Trump sau care vizează niște posibile reglementări financiare schimbă semnificativ valoarea acestor criptomonede”, a spus Adrian Negrescu în exclusivitate pentru DC News.