Record în alegerile din SUA: Aproape 48 de milioane de americani au votat deja la alegerile de la jumătatea mandatului

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Aproape 48 de milioane de americani au votat anticipat la alegerile de la jumătatea mandatului, un record pentru acest tip de scrutin, cu o mobilizare puternică în mai multe state-cheie.

Un număr record de 47,9 milioane de americani şi-au exprimat deja votul în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, informează AFP, care notează că se observă o creştere semnificativă a prezenţei la urne în mai multe state-cheie, iar printre cei care au votat deja, numărul alegătorilor democraţi este mai mare decât cel al republicanilor, potrivit unor date publicate vineri.

Election Lab din cadrul Universităţii din Florida a înregistrat, până la prânz, 47.922.669 de voturi exprimate anticipat la nivel naţional, depăşind recordul anterior pentru alegerile de la jumătatea mandatului ("midterms") de 45,9 milioane de voturi stabilit înaintea scrutinului din 2022.

În acel an, 226 de milioane de persoane erau înregistrate pentru a vota în Statele Unite, conform datelor federale.

Alegerile vor avea loc marţi, însă votul anticipat este deja în desfăşurare.

Creşterea observată anul acesta este deosebit de pronunţată în statele în care cursele pentru Senat sunt extrem de disputate.

A început votul anticipat în Texas, stat-cheie în alegeri. Participarea în rândul alegătorilor de culoare şi al celor hispanici a crescut

În Texas, unde candidatul democrat pentru Senat, James Talarico, speră să pună capăt la trei decenii de dominaţie republicană, peste şase milioane de persoane îşi exprimaseră deja votul anticipat miercuri, conform cifrelor oficiale. Prezenţa la urne în persoană era cu aproximativ 50% mai mare decât cea înregistrată în aceeaşi etapă a procesului electoral din 2022.

Participarea a crescut, de asemenea, în Carolina de Nord şi Carolina de Sud. În Kansas, unde senatorul republican Roger Marshall are parte de o cursă electorală dificilă, numărul voturilor anticipate exprimate era deja cu aproximativ două treimi mai mare decât în 2022, săptămâna trecută, potrivit autorităţilor locale.

În statele care monitorizează apartenenţa politică a alegătorilor, democraţii reprezintă o pondere semnificativ mai mare în rândul celor care au votat anticipat comparativ cu republicanii - aproximativ 44%, faţă de 31% în cazul republicanilor şi 25% în cazul alegătorilor fără afiliere politică sau al celor înregistraţi la partide mai mici, conform Election Lab.

Organizaţia a semnalat, de asemenea, o creştere a participării în rândul alegătorilor de culoare şi al celor hispanici, în statele care publică date privind originea etnică a electoratului.

Cu toate acestea, experţii avertizează ca aceste cifre să nu fie interpretate drept un indicator al rezultatului final al alegerilor.

Afilierea politică a unui alegător nu dezvăluie pentru ce candidat a votat acesta, iar zeci de milioane de alţi americani urmează să se prezinte la urne marţi.

La ultimele alegeri, republicanii au avut tendinţa de a vota într-un număr mai mare chiar în ziua alegerilor, o tendinţă care ar putea diminua - sau chiar inversa - avansul democraţilor. În acelaşi timp, o participare mai ridicată la votul anticipat nu înseamnă neapărat o creştere a participării totale a alegătorilor, conform Agerpres.

Donald Trump: 'Dividend' de 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean dacă republicanii păstrează controlul asupra Congresului

Donald Trump a promis plata unui 'dividend' de 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean adult dacă partidul său păstrează controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie, scrie AFP.

Liderul administrației americane, vorbind în cadrul unei convenții republicane organizate la Dallas, în Texas, a precizat că această sumă ar urma să fie cheltuită doar 'în Statele Unite'.

Cu mai puțin de două luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, un sondaj național Focaldata realizat în parteneriat cu Financial Times (FT), a arătat că doar 33% dintre alegătorii înregistrați din SUA aprobă activitatea lui Trump în calitate de președinte.

Gradul de aprobare al lui Trump în rândul alegătorilor republicani a scăzut, de asemenea, cu peste 2%, ajungând la 72%, marcând încă un minim istoric în sondajele FT.

Aproximativ 57% dintre repondenți au declarat că situația lor financiară s-a înrăutățit, invocând costul ridicat al vieții și inflația. În plus, 56% s-au opus tarifelor vamale recente impuse de administrație asupra unor bunuri din Canada.

Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil, punând sub presiune majoritatea fragilă deținută de republicani în Congres.

Sondaj a fost realizat în perioada 28 august - 2 septembrie 2026, pe un eșantion de peste 2.100 de adulți americani, potrivit Agerpres.

"Asigurați-vă că toți cei pe care îi cunoașteți votează pentru candidatul republican"

Președintele le-a cerut săptămâna trecută alegătorilor din Florida și Michigan să voteze anticipat la alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

„Asigurați-vă că toți cei pe care îi cunoașteți votează pentru candidatul republican la fiecare funcție, pe întreg buletinul de vot”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social, îndemnându-i pe republicani să se mobilizeze masiv.

În data de 3 noiembrie americanii nu vor vota doar pentru reînnoirea unei părți a Congresului. În anumite state se votează guvernatori, primari, șerifi și se răspunde la tot felul de întrebări legate de administrația locală.

Sute de centre de votare din sudul Californiei s-au deschis pentru a le oferi alegătorilor posibilitatea de a vota anticipat, înaintea alegerilor din 3 noiembrie.

Votul prin corespondență a început deja, iar autoritățile electorale îi încurajează pe alegători să trimită buletinele de vot înainte de ziua alegerilor, marți, 3 noiembrie.

Dean Logan, responsabilul cu înregistrarea alegătorilor din comitatul Los Angeles, i-a încurajat pe cetățeni să profite de posibilitățile de vot anticipat.

Milioane de buletine de vot au fost trimise prin poștă alegătorilor înregistrați din comitatele Los Angeles, Ventura, Orange, Riverside și San Bernardino. Autoritățile electorale din fiecare comitat afirmă că au făcut pregătiri pentru a se asigura că echipamentele de vot sunt securizate și funcționează corespunzător.

„Am pregătit toate echipamentele utilizate în aceste centre de votare. Ne asigurăm că funcționează corect, că sunt transportate în siguranță la locațiile respective și că nu se poate interveni neautorizat asupra lor”, a declarat Bob Page, responsabilul cu înregistrarea alegătorilor din comitatul Orange.