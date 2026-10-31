Tensiunile de la Varșovia se amplifică: Președintele Karol Nawrocki s-a îmbrâncit cu agenții de securitate pentru a intra în Tribunalul Constituțional/ Ambasadorul în România a demisionat

Captură video/ Karol Nawrocki în timp ce se îmbrâncește cu agenții de securitate

Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a mers în noaptea de vineri spre sâmbătă la sediul Tribunalului Constituțional, unde poliția a restricționat accesul pe fondul conflictului dintre instituție și guvernul centrist, potrivit AFP, Reuters și Agerpres.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a întrerupt vizita oficială în Senegal și s-a întors de urgență la Varșovia, pe fondul crizei de la Tribunalul Constituțional. Acesta a pătruns în sediul instituției, unde a avut loc un incident tensionat, cu îmbrânceli între președinte, agenții de securitate și mai mulți judecători.

Conflictul are la bază disputa dintre judecătorii numiți de fosta putere naționalistă și guvernul proeuropean condus de Donald Tusk, privind numirea și preluarea funcțiilor de către noii judecători. În acest context, ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch, și cel din China, Jakub Kumoch, și-au anunțat demisiile, denunțând situația de la Varșovia.

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Karol Nawrocki, președintele Poloniei, „a intrat în incinta Tribunalului Constituţional”, a transmis pe X şeful cabinetului său, Pawel Szefernaker.

În imaginile apărute online, Karol Nawrocki poate fi văzut în timp ce se îmbrâncește cu agenții de securitate și cu mai mulți judecători pentru a pătrunde în clădire. Președintele Poloniei se afla încă în interiorul instituției sâmbătă dimineață.

Prezydent Karol Nawrocki niespodziewanie przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy, by zająć się kryzysem w TK. Po pilnych nocnych rozmowach w Pałacu Prezydenckim udał się wraz z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego do siedziby Trybunału. Przy wejściu doszło do ostrego incydentu. Według relacji uczestników miało dojść do szarpaniny i naruszenia nietykalności. W sieci pojawiły się nagrania z zajścia. Sytuacja w Trybunale pozostaje bardzo napięta. — ???? ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs ???? (@thepolandnews_) October 31, 2026

KAROL NAWROCKI. https://t.co/2SJm7fUnh5 — Marcin Dobski (@szachmad) October 31, 2026

Karol Nawrocki a contestat numirea unor judecători de către guvern și a acuzat autoritățile că au încălcat ordinea constituțională prin ocuparea sediului Curții Constituționale. De asemenea, președintele Poloniei a cerut forțelor de securitate să părăsească instituția.

Șeful statului se afla vineri seară la bordul avionului cu destinația Senegal, unde urma să efectueze o vizită oficială, dar și-a schimbat planurile după ce a aflat că polițiștii au intrat în sediul celei mai înalte instanțe din Polonia, iar șeful instituției a fost suspendat.

„Într-un moment ca acesta, preşedintele trebuie să se afle în Polonia. Îmi întrerup zborul spre Senegal. Mă întorc”, a scris Karol Nawrocki pe X.

Vineri seară, poliţia a transmis că agenţii săi au intrat în sediul Tribunalului Constituţional în urma unor incidente petrecute în exteriorul instituţiei, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase înspre poliţişti.

Potrivit unui anunț publicat pe site-ul instituției, Bogdan Swieczkowski, preşedintele instituţiei, a fost suspendat din funcție vineri.

Conflict între judecătorii numiți de fosta putere și guvernul lui Donald Tusk

Tribunalul Constituţional se află în centrul unei crize instituţionale între judecătorii săi instalaţi de dreapta naţionalistă aflată la putere în perioada 2015-2023 şi guvernul actual condus de proeuropeanul Donald Tusk.

La începutul acestui an, Karol Nawrocki - un aliat al fostului guvern naţionalist - a refuzat să primească jurământul a trei dintre cei şase judecători nominalizaţi de parlament, în timp ce Swieczkowski a blocat preluarea funcţiei de către judecători aleşi de actuala majoritate parlamentară.

Ministrul Justiției și procurorul general, Waldemar Zurek, a cerut ridicarea imunității președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Swieczkowski, și a adjunctului său, Bartlomiej Sochanski. El îi acuză că și-au încălcat atribuțiile și au împiedicat judecătorii să își desfășoare activitatea. În replică, lideri ai partidului PiS, printre care și Jaroslaw Kaczynski, au acuzat guvernul condus de Donald Tusk că pregătește o lovitură de stat împotriva tribunalului.

Ambasadorul Poloniei în România a anunțat că demisionează

Paweł Soloch, ambasadorul Poloniei în România, a anunțat că demisionează pe fondul tensiunilor politice de la Varșovia. Acesta și-a făcut publică decizia pe platforma X, unde a denunțat tentativa ilegală de preluare a Tribunalului Constituțional polonez.

„În contextul încercării de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional, nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea în funcția de ambasador al Republicii Polone în România”, a explicat Paweł Soloch.

Diplomatul a anunțat că a comunicat decizia atât președintelui Karol Nawrocki, cât și ministrului de Externe, Radosław Sikorski.

Înaintea sa, și Jakub Kumoch, ambasadorul Poloniei în China, a anunțat că renunță la funcție din cauza crizei interne din țară.