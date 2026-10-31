Nemulțumirile privind costul vieții scot din nou europenii în stradă. Germania și Franța se pregătesc de noi proteste de amploare

Proteste de amploare pe străzile Franței. Sursa foto: Agerpres

Manifestații de amploare sunt anunțate în peste 30 de orașe din Germania, în timp ce Franța mobilizează 70.000 de polițiști și jandarmi pentru a preveni violențele.

Valul de proteste de stradă care cuprinde Europa este aşteptat să se extindă sâmbătă în Germania şi să reizbucnească în Franţa. Valul de nemulțumire socială continuă să se extindă în Europa, unde manifestațiile organizate în ultimele săptămâni au scos în stradă mii de tineri și studenți. Nemulțumirea vizează scumpirile, problemele din sistemele de educație și degradarea serviciilor publice. De Halloween, activiștii au lansat noi apeluri la proteste, iar autoritățile din Germania și Franța au pregătit măsuri de securitate suplimentare, în contextul temerilor privind posibile confruntări și acte de violență.

Proteste de amploare sunt anunțate la Koln, Munchen, Frankfurt și Hamburg

În Germania, inițiativa "Gen Z regelt" ("Generația Z rezolvă lucrurile"), care reunește informal mai multe grupuri, a chemat tinerii să participe la manifestații în peste 30 de localități. Printre revendicări se numără finanțarea mai consistentă a școlilor, măsuri pentru protejarea mediului și accesul la locuințe. Organizatorii se opun, totodată, eventualelor demersuri pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

Posibilitatea unor incidente a provocat reacții în rândul politicienilor germani. Alexander Throm, membru al grupului parlamentar Uniunea Creștin-Democrate (CDU), partid conservator aflat la guvernare, a transmis un mesaj ferm într-un articol publicat de Handelsblatt: "Scene precum cele din Franța trebuie împiedicate cu orice preț".

Din opoziție, Felix Banaszak, copreședintele Partidului Verzilor, a atras atenția asupra riscului ca manifestațiile să fie discreditate înainte de a avea loc. El consideră că discursul politic care asociază anticipat protestele cu violența ar putea avea efectul contrar celui urmărit.

"Retorica CDU, prin care se încearcă incriminarea preventivă a acestor proteste şi prezentarea lor ca fiind opera unor bande de indivizi violenţi, ar putea chiar să împingă oamenii spre radicalizare", a declarat el pentru grupul media RND.

La Berlin, șefa Poliției, Barbara Slowik Miesel, a anunțat suplimentarea efectivelor cu 1.500 de agenți. Ea a precizat însă că, în acest moment, există puține motive pentru a anticipa atacuri asupra persoanelor sau bunurilor.

"Nu avem nicio dovadă concretă că ar fi planificate acţiuni coordonate de jaf", a declarat aceasta.

Pentru sâmbătă după-amiază este așteptată o manifestație la Poarta Brandenburg, la care ar urma să participe aproximativ 10.000 de persoane, în special elevi, studenți și părinți. În cartierul Mitte este programată și o adunare mai restrânsă, la începutul serii. Alte proteste de amploare sunt anunțate la Koln, Munchen, Frankfurt și Hamburg.

Organizatorii mișcării "Gen Z regelt" au folosit platformele online pentru a le transmite participanților să evite orice formă de violență. Mesajul publicat pe site-ul inițiativei subliniază caracterul pașnic al manifestațiilor: "Protestul nostru este paşnic, fără excepţie. Violenţa contravine tuturor valorilor pe care le susţinem. Numai prin mijloace paşnice putem realiza ceva împreună".

Până vineri, peste 160.000 de persoane se înscriseseră online, declarând că intenționează să participe la acțiunile de protest.

Nu toate organizațiile de tineret susțin însă inițiativa. Conferința Federală a Elevilor, structură care reprezintă interesele politice ale tinerilor, s-a delimitat de manifestațiile de sâmbătă. Reprezentanții săi au invocat organizarea "neclară" a mișcării, care ar putea face ca desfășurarea evenimentelor să fie greu de anticipat.

Organizația pregătește separat o manifestație la Berlin, pe 20 noiembrie. La aceasta ar urma să participe profesori și alte grupuri de tineret, tema principală fiind declinul accentuat al rezultatelor școlare din Germania.

70.000 de polițiști și jandarmi, inclusiv membri ai unităților de elită, vor fi mobilizați în Franța

Autoritățile franceze se pregătesc, la rândul lor, pentru o zi tensionată. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a descris ziua de sâmbătă drept una "cu risc foarte ridicat" și a anunțat mobilizarea a 70.000 de polițiști și jandarmi, inclusiv membri ai unităților de elită. Obiectivul este prevenirea incidentelor violente asociate moilor manifestații.

Într-o declarație făcută joi seara, ministrul a avertizat că grupări radicale au distribuit pe rețelele sociale mesaje prin care îndeamnă la acțiuni violente de Halloween. Potrivit acestuia, cele mai mari riscuri pentru ordinea publică ar putea apărea după încheierea protestelor obișnuite împotriva creșterii costului vieții.

"Observăm numeroase apeluri din partea mişcării sindicale, a extremei stângi radicalizate şi a anumitor membri radicalizaţi ai Mişcării vestelor galbene, care îndeamnă oamenii să participe la adunări pe străzile publice, începând cu ora 20.00, în numeroase oraşe din Franţa", a declarat el.

Nunez a precizat că aceste îndemnuri sunt "însoțite de diverse mesaje destul de radicale", inclusiv apeluri la o "revoluție". Ministrul a avertizat că forțele de ordine vor interveni ferm, afirmând că autoritățile nu vor "tolera niciun exces" și vor avea o reacție "extrem de fermă".

Protecția magazinelor va fi, de asemenea, consolidată, după măsurile aplicate în weekendul precedent. Deși manifestațiile pașnice vor putea avea loc, cele mai multe nu vor fi autorizate "în centrele orașelor, unde există riscul unor tulburări ale ordinii publice".

Situația rămăne incertă la Paris. Două marșuri organizate separat de sindicate și de mișcarea vestelor galbene, ambele planificate în centrul capitalei, au fost interzise. Poliția a aprobat în schimb o singură manifestație, pe o rută din partea de sud-est a orașului. Ambele grupuri de organizatori contestă hotărârea autorităților de a le exclude din zona centrală.

Potrivit Ministerului de Interne, manifestațiile de sâmbăta trecută au reunit 410.000 de persoane. Prezența numeroasă a forțelor de ordine a contribuit la evitarea, în mare parte, a repetării jafurilor și a violențelor de amploare care au afectat mai multe orașe franceze în timpul primului val de proteste, început pe 17 octombrie.

Sindicatele și reprezentanții mișcării vestelor galbene protestează împotriva salariilor reduse, a scumpirilor și a deteriorării serviciilor publice. Acestora li s-au alăturat elevi și studenți, care cer îmbunătățirea condițiilor de învățare. În acest context, a fost convocată o grevă națională pentru 5 noiembrie.

Măsurile anunțate de guvern pentru a răspunde solicitărilor studenților nu au reușit să înlăture nemulțumirile. Printre acestea se numără înlocuirea unei platforme de admitere la universitate care funcționează defectuos și acordarea de împrumuturi autorităților locale pentru renovarea școlilor. Liderii studenților consideră însă că aceste intervenții nu sunt suficiente, potrivit The Guardian.