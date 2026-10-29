Greşeala economică a UE, comparat cu SUA şi China. Daniel Apostol, exemplu cu maşinile electrice. Cum ar fi cu adevărat "verzi"

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Uniunea Europeană face o greşeală majoră în competiţia economică pe care o are cu SUA şi China, spune Daniel Apostol, directorul general al Federației Patronale a Energiei.

Prezent la Energy Forum 2026: Energia României: de la criză la avantaj economic, eveniment organizat de DC Media Group, Daniel Apostol a transmis că, pentru moment, ideea de competitivitate pare a fi doar un slogan politic, fără ca cineva să facă paşi reali spre o creştere a competitivităţii.

Astfel, Uniunea Europeană rămâne mult în urma Statelor Unite şi Chinei.

"S-a vorbit aici de competitivitate şi de nevoia industriei europene de a avea energie competitivă. Absolut de acord. Dar cine va face competitivitatea să nu fie doar un slogan politicianist bruxellez? Şi cum anume?

Mergem spre electrificare şi e foarte bine. Pentru că ne dorim să avem o planetă cu mai puţini factori de poluare, cu mai puţine emisii de CO2, de metan, de alţi factori poluanţi. Dar trebuie să fim raţionali. Pentru că dacă ne dorim energie verde, trebuie să fie, înainte de toate, confortabil de accesibilă pentru toţi consumatorii europeni, fie ei casnici, fie industriali. Dar mai ales industriali.

Trebuie să mai realizăm faptul că Europa este un continent extrem de îmbătrânit, care se află într-o competiţie foarte grea cu două economii care îşi axează creşterea economică pe doi factori importanţi: dezvoltare rapidă de noi tehnologii şi susţinerea statului. Şi SUA, unde spiritul antreprenorial e de altă natură, dar şi economia chineză. Ce face UE? Îşi dezvoltă sistemul birocratic, care nu pune decât bariere suplimentare.

Şi vorbim de tone de hârtie în care analizăm gradul de competitivitate şi nevoia de a creşte competitivitatea", a declarat Daniel Apostol la conferinţa DC Media Group.

Exemplu tare cu maşinile electrice. Cum ar fi cu adevărat "verzi"

Daniel Apostol a venit şi cu un exemplu din industria "verde", cea a maşinilor electrice. Conform acestuia, nici maşinile electrice nu sunt complet prietenoase cu mediul, pentru că sunt create din componente care au nevoie de alte industrii, poluante, pentru a fi produse.

Astfel, Daniel Apostol a explicat cum ar putea fi o maşină electrică "verde" cu adevărat, dar a venit şi cu o întrebare cheie. Câţi ar fi dispuşi să accepte costul real?

"Într-o conferinţă anterioare, am făcut un test. Am întrebat colegii din sală câţi conduc maşini electrice. S-au ridicat câteva mâini şi i-am felicitat. Şi i-am rugat să ţină cont că, atât timp cât îşi doresc acea maşină electrică, au nevoie de industria petrolului. Pentru că maşina e din plastic. Şi dacă vor o maşină cu adevărat verde, ar trebui să investească într-o tehnologie care să le aducă maşini făcute din lemn, cu anvelope din scoarţă de copac, fără nicio piesă care să facă trimitere la hidrocarburi. Dar vin cu o întrebare. Vrem să tăiem pădurile ca să avem maşini atât de verzi?", a completat Daniel Apostol.