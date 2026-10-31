Congresul USR de la Timișoara. Trei tabere se luptă pentru putere. Partidul își stabilește conducerea și a stabilit alianțele

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USR își stabilește noua structură de conducere la congresul organizat la Timișoara, primul după ieșirea formațiunii de la guvernare și trecerea în opoziție. Dincolo de strategia politică pentru următorii doi ani și de pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2028, miza principală a reuniunii este controlul asupra conducerii partidului, unde trei grupări își dispută influența.

Competiția se concentrează asupra Biroului Național, organismul care coordonează activitatea USR și are un rol important în stabilirea direcțiilor politice ale formațiunii.

Pentru cele 24 de locuri disponibile au fost depuse trei liste, fiecare cu câte 29 de candidați. În cursă se află și patru candidați independenți. Repartizarea mandatelor se face proporțional cu numărul de voturi obținut de fiecare echipă, astfel că noua conducere ar putea include reprezentanți ai tuturor celor trei tabere.

Cele trei tabere care se bat pentru putere în USR: Diana Buzoianu - Radu Miruță - Lucian Stanciu-Viziteu

Prima echipă este cea coordonată de Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului, care candidează sub numele „USR Echilibru”. Din această grupare fac parte Oana Țoiu, Irineu Darău, Vlad Voiculescu, Diana Stoica și Sorin Șipoș, alături de alți membri ai partidului.

Tabăra este considerată apropiată de președintele USR, Dominic Fritz. Acesta a transmis însă că nu susține oficial niciuna dintre liste și că preferă să păstreze un rol de mediator în competiția internă.

A doua echipă, „USR Deschis”, este coordonată de Radu Miruță, fost ministru al Apărării. Pe lista acestei grupări se află Ionuț Moșteanu, Dan Barna, Stelian Ion, Cristian Seidler și Radu Mihaiu.

Cea de-a treia tabără îl are în frunte pe Lucian Stanciu-Viziteu, primarul municipiului Bacău. Printre candidații care îl susțin se numără Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, și Cezar Drăgoescu. Gruparea propune o schimbare a modului de funcționare a partidului și solicită un rol mai important pentru filialele locale în procesul de luare a deciziilor.

USR a adoptat o rezoluție care specifică "fără PSD și fără AUR" la guvernare

În cadrul congresului de la Timișoara, USR a adoptat rezoluția „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt”, document care prezintă bilanțul activității miniștrilor partidului și stabilește principiile formațiunii în opoziție, precum și direcțiile pentru următoarea guvernare.

„Direcțiile silvice au fost reduse de la 41 la 19, iar tăierile ilegale sunt urmărite prin satelit”, se arată în rezoluție. Documentul amintește și de cele 238 de controale din domeniul Apărării, despre care USR susține că au oprit nereguli în valoare de 800 de milioane de lei. Totodată, partidul revendică obținerea unei alocări de peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană. Printre rezultatele menționate se mai află relansarea a cinci fabrici de apărare, declanșarea procedurilor de selecție pentru conducerea a 23 de companii de stat și oprirea scumpirii biletelor de metrou.

Din punct de vedere politic, USR își asumă explicit obiectivul unei viitoare guvernări „fără PSD și fără AUR”, construită alături de cetățeni, primari și forțele politice reformiste, în care PNL să fie un partener egal. Până la revenirea la guvernare, formațiunea anunță că va propune un contraproiect pentru fiecare lege pe care o consideră nocivă.