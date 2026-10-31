Sondaj Avangarde: Intenția de vot la alegeri parlamentare. Procentele AUR, PSD, PNL, USR

Urnă de vot. Imagine cu rol ilustrativ: Freepik

Ultimul sondaj Avangarde vine cu procente comparative cu sondajul CURS, ceea ce confirmă intenția de vot la alegerile parlamentare.

78% dintre români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, potrivit ultimului sondaj Avangarde, realizat în perioada 21 - 26 octombrie. Doar 16% dintre cei intervievaţi consideră că România se îndreaptă către o direcţie bună, iar 6% nu au răspuns sau nu ştiu.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare:

35% dintre subiecţii cercetării ar vota cu AUR

26% cu PSD

15% cu PNL

10% cu USR

5% cu UDMR

4% cu SENS

2% cu S.O.S. România

3% cu alt partid.

Rezultatele sondajului privind intenția de vot sunt comparative cu cele transmise de CURS în urmă cu câteva zile, diferențele fiind în marja de eroare de 3%.

Având în vedere că PNL a votat în Parlament învestirea Guvernului Niculescu, din care fac parte miniştri PSD, dar a anunţat că rămâne în opoziţie, cei chestionaţi au fost întrebaţi dacă decizia liberalilor a fost mai degrabă bună sau mai degrabă greşită, iar 50% consideră că decizia a fost mai degrabă greşită, 29% - mai degrabă bună, iar 21% nu ştiu sau nu au răspuns.

Aproape o treime dintre cei intervievaţi (30%) consideră că prima prioritate a Guvernului Niculescu ar trebui să fie creşterea salariilor şi pensiilor, 21% - combaterea corupţiei, 19% - reducerea deficitului bugetar şi a datoriei publice, 15% - reducerea cheltuielilor statului (aparat bugetar, instituţii), 7% - investiţiile în infrastructură (autostrăzi, spitale, şcoli), 4% - finanţarea sistemului de sănătate, iar alţi 4% nu au răspuns sau nu ştiu.

Cercetarea Avangarde a fost realizată prin metoda CATI - interviuri telefonice asistate de calculator, pe un eşantion de 1.000 de persoane de 18 ani şi peste, reprezentativ pentru populaţia adultă a României, cu o marjă de eroare de plus/minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Ponderarea s-a făcut după gen, vârstă, mediu de rezidenţă şi nivel de educaţie.