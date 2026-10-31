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Sondaj Avangarde: Intenția de vot la alegeri parlamentare. Procentele AUR, PSD, PNL, USR

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
vot urnă alegeri secție de votare
Urnă de vot. Imagine cu rol ilustrativ: Freepik

Ultimul sondaj Avangarde vine cu procente comparative cu sondajul CURS, ceea ce confirmă intenția de vot la alegerile parlamentare.

78% dintre români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, potrivit ultimului sondaj Avangarde, realizat în perioada 21 - 26 octombrie. Doar 16% dintre cei intervievaţi consideră că România se îndreaptă către o direcţie bună, iar 6% nu au răspuns sau nu ştiu.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare:

  • 35% dintre subiecţii cercetării ar vota cu AUR
  • 26% cu PSD
  • 15% cu PNL
  • 10% cu USR
  • 5% cu UDMR
  • 4% cu SENS
  • 2% cu S.O.S. România
  • 3% cu alt partid.

Rezultatele sondajului privind intenția de vot sunt comparative cu cele transmise de CURS în urmă cu câteva zile, diferențele fiind în marja de eroare de 3%. 

Având în vedere că PNL a votat în Parlament învestirea Guvernului Niculescu, din care fac parte miniştri PSD, dar a anunţat că rămâne în opoziţie, cei chestionaţi au fost întrebaţi dacă decizia liberalilor a fost mai degrabă bună sau mai degrabă greşită, iar 50% consideră că decizia a fost mai degrabă greşită, 29% - mai degrabă bună, iar 21% nu ştiu sau nu au răspuns.

Aproape o treime dintre cei intervievaţi (30%) consideră că prima prioritate a Guvernului Niculescu ar trebui să fie creşterea salariilor şi pensiilor, 21% - combaterea corupţiei, 19% - reducerea deficitului bugetar şi a datoriei publice, 15% - reducerea cheltuielilor statului (aparat bugetar, instituţii), 7% - investiţiile în infrastructură (autostrăzi, spitale, şcoli), 4% - finanţarea sistemului de sănătate, iar alţi 4% nu au răspuns sau nu ştiu.

Cercetarea Avangarde a fost realizată prin metoda CATI - interviuri telefonice asistate de calculator, pe un eşantion de 1.000 de persoane de 18 ani şi peste, reprezentativ pentru populaţia adultă a României, cu o marjă de eroare de plus/minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Ponderarea s-a făcut după gen, vârstă, mediu de rezidenţă şi nivel de educaţie. 

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sondaj avangarde
intentie de vot
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Comentarii (1)

Mihai1   •   31 Octombrie 2026   •   12:56

1. Cam la fel la toate sondajele.
2. "Reforma", "turul 2 înapoi" și "Ucraina" nu intră în topul interesului românilor fiind sub 4%.
3. "Combaterea corupției" este importantă dar privită diferit: fiecare zice că ceilalți toți sunt corupți (gen USR zice că sunt corupți cei de la PSD, PSD zice că ăia de la PNL, AUR că sunt corupți toți în afară de ei și tot așa)
4. Guvernul Niculescu e "greșit" Pentru parte din PNL, USR și AUR adică EXACT CEI 50%

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