Kelemen Hunor: Nicușor Dan este la fel de încăpățânat ca Ilie Bolojan

Kelemen Hunor, președintele UDMR

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, cunoscut pentru pozițiile sale de echilibru și insistența de a rezolva totul prin dialog, afirmă, despre președintele țării, că are aceeași încăpățânare ca Ilie Bolojan.

În spațiul public, s-a vorbit adesea, despre neînțelegerile dintre fostul premier Ilie Bolojan și președintele țării, Nicușor Dan. Consultările pentru a forma un Guvern, în urma moțiunii de cenzură din luna mai, au fost dovada supremă a unei rupturi semnificative pe scena politică, mai ales una între Palate. Într-o declarație publică, președintele Nicușor Dan l-a acuzat pe premierul interimar Ilie Bolojan că una s-au înțeles, alta a făcut. Președintele a spus, în repetate rânduri, că, dacă nu ar fi avut certitudinea că un premier desemnat va fi votat majoritar, nu l-ar fi propus, referindu-se la Eugen Tomac și la Adrian Veștea.

Lecție pentru PNL

Penultima desemnare de premier a președintelui Nicușor Dan, în persoana lui Siegfried Mureșan, a fost un ultim test sau o ultimă demonstrație pentru PNL că nu pot merge, cu încăpățânare, pe ideea că pot forma singuri un guvern, fără PSD. Președintele Nicușor Dan declara ”Cred că a fost un pas necesar, pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens”. Astfel, lăsa să se înțeleagă că a dat o lecție pe care politicienii n-au înțeles-o până atunci.

”Știam că este un om încăpățânat” - spunea Hunor despre Bolojan

Despre încăpățânarea președintelui PNL, Ilie Bolojan, s-a mai vorbit în spațiul public, acesta fiind adesea neclintit în decizii. Kelemen Hunor, liderul UDMR, afirma, despre Ilie Bolojan când era premier că este ”extrem de rezistent”, completând: ”Știam că este un om încăpăţânat, ştiam ce ştiam înainte de a ajunge el în Bucureşti. Noi am mai interacţionat şi când era secretar general al Guvernului şi după. Dar are o rezistenţă uriaşă”.

Nicușor Dan seamănă cu Ilie Bolojan, dar este președinte

Acum, despre Nicușor Dan, președintele UDMR a spus, la B1 TV: ”Seamănă foarte mult cu Bolojan. Deci la fel de încăpățânat, dar e președinte, sigur că asta dă o legitimitate mai mare decât unui premier, indiferent cine-i premierul. Știe ținta și urmărește, deci nu slăbește în niciun fel. Învață pe parcurs. Deci asta e. Nu există facultate de președinte de țară. Dacă nu mă înșel, așa a funcționat și la primărie. Primul an era de pregătire, de a înțelege. E omul care vrea să înțeleagă toate problemele înainte să spună care e soluția”.

Kelemen Hunor a mai punctat că experiența sa a fost pozitivă de când este Nicușor Dan președintele țării: ””Deci din acest punct de vedere, experiența mea de un an și jumătate, de când e președinte domnul Nicușor Dan, e mai mult pozitivă și mai ales că ține direcția. Deci direcția euroatlantică, transatlantică, să nu spunem pro-europeană, că eu nu mă simt pro-european, eu mă simt european”.