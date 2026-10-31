Criza de la Tribunalul Constituțional din Polonia. Bogdan Chirieac explică miza confruntării de la Varșovia

Karol Nawrock / FOTO: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat criza instituțională din Polonia.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a întrerupt vizita oficială în Senegal și s-a întors de urgență la Varșovia, pe fondul crizei de la Tribunalul Constituțional. Acesta a pătruns în sediul instituției, unde a avut loc un incident tensionat, cu îmbrânceli între președinte, agenții de securitate și mai mulți judecători. Liderul statului a aflat că polițiștii au intrat în sediul celei mai înalte instanțe din Polonia, iar șeful instituției a fost suspendat.

Conflictul are la bază disputa dintre judecătorii numiți de fosta putere naționalistă și guvernul proeuropean condus de Donald Tusk, privind numirea și preluarea funcțiilor de către noii judecători. În acest context, ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch, și cel din China, Jakub Kumoch, și-au anunțat demisiile, denunțând situația de la Varșovia. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul la România TV, în cadrul emisiunii moderate de Dragoș Bistriceanu.

"Este o confruntare între conservatori și progresiști"

"Ceva trebuie să se întâmple cu onorabilele Curți Constituționale. Văd că de multe ori se opun nu doar parlamentelor, ci și legilor și bunului simț. Și noi am trăit cu onorabila noastră Curte Constituțională momente similare. Este o confruntare între conservatori și progresiști. Polonia a fost multă vreme condusă de partidul Lege și Ordine, din această grupare vine și președintele Karol Nawrocki, prieten cu George Simion. Ei au candidat împreună anul trecut, ca să spunem așa, la alegerile prezidențiale. Partidul respectiv, Lege și Ordine, este probabil cel mai anti-rus partid politic din Europa.

"Sunt vremuri tulburi"

Totodată, să nu uităm și de frații Kaczynski. Președintele Lech Kaczynski a fost considerat ca fiind ucis de ruși, după ce avionul acela s-a prăbușit cu toată conducerea Poloniei în 2010. A fost un accident ciudat în care avionul nu a nimerit pista de aterizare. Fratele președintelui, Jaroslaw Kaczynski, tot o personalitate politică cunoscută, s-a retras de la conducerea partidului. Este o confruntare între ceea ce numim mișcarea MAGA și mișcarea progresistă a Ursulei von der Leyen. Sunt vremuri tulburi.

"Pawel Soloch, dorind să arate că este împotriva situației din Polonia, a demisionat azi noapte"

Între altele, azi noapte, ambasadorul Poloniei la București, Pawel Soloch, o personalitate de excepție a diplomației care făcut enorm pentru relația bună dintre România și Polonia, alături de ambasadorul român Ovidiu Drânga, care ne reprezenta atunci la Varșovia, au făcut faimosul format B9. E un format pe care îl știm. Datorită formatului au existat multe întâlniri importante la București. Pawel Soloch, dorind să arate că este împotriva situației din Polonia, a demisionat azi noapte din postul de ambasador la București. Este o pierdere pentru diplomația de la București, dar și un act de mare curaj, de demnitate a acestui diplomat", a explicat Bogdan Chirieac.