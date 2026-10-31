Iese Polonia din Uniunea Europeană? Cum interpretează fostul ambasador Ovidiu Dranga declarațiile lui Jaroslaw Kaczynski

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Posibilitatea ieșirii Poloniei din Uniunea Europeană, readusă în discuție de liderul opoziției conservatoare, Jaroslaw Kaczynski, nu reprezintă un scenariu realist, consideră fostul ambasador al României la Varșovia, Ovidiu Dranga. Într-o declarație acordată DCNews, diplomatul a explicat atât cauzele crizei instituționale care opune tabăra președintelui Karol Nawrocki guvernului condus de Donald Tusk, cât și miza declarațiilor privind viitorul Poloniei în Uniunea Europeană.

Polonia traversează o perioadă de tensiuni politice generate de dificultățile coabitării dintre președintele Karol Nawrocki, susținut de opoziția conservatoare și guvernul condus de premierul Donald Tusk. Una dintre principalele dispute vizează numirea unor noi judecători la Tribunalul Constituțional, procedură care a devenit un nou motiv de confruntare între cele două tabere.

Rădăcinile mai vechi ale crizei din Polonia

Ovidiu Dranga a explicat că actuala criză are rădăcini mai vechi și că disputele privind controlul asupra Tribunalului Constituțional au mai existat în politica poloneză. Fostul ambasador consideră însă că situația nu poate fi comparată cu o lovitură de stat.

„Criza aceasta derivă din dificultățile coabitării dintre președintele Nawrocki, susținut de actuala opoziție, și forțele din jurul premierului Tusk, aflate la putere. Este o criză instituțională care are o anumită istorie. Au mai fost asemenea episoade care țin de controlul asupra Tribunalului Constituțional, echivalentul Curții Constituționale de la noi.

Este o controversă legată de procedura de numire a unor judecători noi în această structură a statului polonez, care, sigur, este destul de complicată și care presupune, în ultimă instanță, un jurământ în fața președintelui Nawrocki. Această procedură nu s-a consumat pentru toți noii judecători aleși de Parlamentul polonez, ceea ce a creat o anumită tensiune. Nu e o criză atât de gravă încât să poată fi comparată sau asimilată unei așa-zise lovituri de stat”, a declarat Ovidiu Dranga pentru DCNews.

Jaroslaw Kaczynski readuce în discuție ieșirea Poloniei din UE. Ce spune fostul ambasador Ovidiu Dranga

În acest context tensionat, liderul partidului Lege și Justiție (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a readus în discuție posibilitatea ieșirii Poloniei din Uniunea Europeană, dar și necesitatea unei reforme profunde a instituțiilor comunitare.

Ovidiu Dranga consideră că declarațiile liderului conservator trebuie privite mai degrabă ca o strategie politică în actualul context și că Polonia are un rol esențial în arhitectura de securitate europeană și euroatlantică, alături de România și de celelalte state de pe flancul estic.

„Înclin să cred că este mai degrabă o strategie politică în actualul context. Polonia este un membru extrem de important al Uniunii Europene, este o țară care, alături de România și de altele de pe flancul estic, asigură o contribuție foarte importantă la securitatea Uniunii Europene și la securitatea NATO în ansamblul lor. Prin urmare, un asemenea scenariu nu este realist," a mai spus diplomatul român.

Necesitatea unei reforme profunde a Uniunii Europene

Ovidiu Dranga atrage atenția asupra unui alt aspect pe care îl consideră interesant în declarația lui Kaczynski.

"Jaroslaw Kaczynski a mai spus ceva care mi se pare foarte interesant, inclusiv din perspectiva României: necesitatea unei reforme profunde a Uniunii Europene. Eu cred că el a mers cam departe pentru că a pus în discuție dizolvarea sau chiar desființarea Comisiei Europene și încheierea unui alt tratat constitutiv al UE, care să țină cont, într-o altă măsură, într-o altă proporție, de politicile și de dorințele statelor care compun această Uniune.

E o strategie de moment. Pe de altă parte, necesitatea unei reforme profunde a UE este vehiculată și în alte capitale europene, nu doar la Varșovia. Sigur, dacă o punem în contextul actualei crize, putem să spunem că este vorba despre o anumită stratagemă politică, dar nu cred că este un scenariu realist”, a mai declarat Ovidiu Dranga pentru DCNews.