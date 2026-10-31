Adolescenții de 16 ani, acces la psiholog fără acordul părinților. Apelul World Vision România după votul din Senat

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Un adolescent care trăiește într-un mediu abuziv ar putea avea nevoie de ajutor psihologic, dar nu poate cere acordul părintelui care îl agresează. Este unul dintre argumentele invocate de World Vision România, care solicită Camerei Deputaților să adopte proiectul de lege prin care tinerii de la 16 ani ar putea beneficia de consiliere psihologică fără acordul prealabil al părinților. Inițiativa a fost respinsă în Senat, iar Camera Deputaților este forul decizional.

Fundația World Vision România solicită Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, să adopte proiectul de lege care permite adolescenților de la 16 ani să beneficieze de servicii de consiliere psihologică fără acordul prealabil al părinților, după respingerea inițiativei în Senat. ”Considerăm că această măsură este importantă pentru protejarea sănătății mintale a adolescenților și pentru asigurarea accesului la sprijin specializat, inclusiv în situațiile în care familia nu reprezintă un mediu sigur”, arată un comunicat de presă.

”Părinții au un rol fundamental în creșterea și protecția copiilor, iar implicarea lor în sprijinirea sănătății mintale a adolescenților trebuie încurajată. Există însă și copii care se confruntă cu violență, abuz, neglijare, bullying, anxietate sau alte dificultăți emoționale pe care nu le pot discuta acasă. Uneori, părinții nu recunosc nevoia de consiliere sau chiar reprezintă sursa abuzului. În aceste situații, condiționarea accesului la sprijin psihologic de acordul parental poate deveni o barieră pentru adolescenții care au cea mai mare nevoie de ajutor” arată World Vision România.

Datele fundației vin să susțină cele mai sus invocate:

19% dintre părinții chestionați consideră că uneori este necesar să își bată copiii pentru a-i educa mai bine.

8% dintre copiii chestionați consideră că sunt tratați întotdeauna mai rău de către părinți decât ceilalți copii din familie.

93% dintre copiii din mediul rural au trecut prin cel puțin o situație de bullying în mediul școlar în anul școlar anterior cercetării.

29% dintre copii afirmă că, după raportarea unor situații de violență, nu a fost luată nicio măsură.

55% dintre părinții din mediul rural chestionați declară că nu au acces la servicii de consiliere școlară.

Pentru un adolescent care trăiește într-un mediu marcat de violență sau care se confruntă cu probleme emoționale, posibilitatea de a vorbi cu un psiholog poate reprezenta primul pas către identificarea unei situații de risc și găsirea unei soluții, atrage atenția World Vision.

”Din activitatea desfășurată în comunitățile rurale și vulnerabile, echipele World Vision România cunosc importanța existenței unor adulți de încredere, cărora copiii să le poată vorbi despre dificultățile lor. Problemele de relaționare cu familia, bullyingul, lipsa încrederii în sine, presiunea școlară și dificultățile emoționale sunt teme care necesită atenție și sprijin specializat. Pentru unii copii, școala și specialiștii cu care intră în contact prin programele educaționale și de protecție pot reprezenta spații în care se simt suficient de în siguranță pentru a vorbi despre ceea ce îi preocupă. Consilierea psihologică nu trebuie privită exclusiv ca o intervenție în situații de criză. Ea are și un rol esențial de prevenție: îi poate ajuta pe adolescenți să își înțeleagă emoțiile, să gestioneze conflictele, să recunoască relațiile abuzive, să își dezvolte încrederea în sine și să solicite ajutor înainte ca dificultățile să se agraveze” mai arată sursa citată.

”Copiii nu au curajul să vorbească acasă despre ceea ce trăiesc”

”În comunitățile în care lucrăm, vedem cât de important este pentru copii să aibă un adult de încredere care să îi asculte, să le ia în serios problemele și să îi ajute să găsească soluții. Uneori, copiii nu au curajul să vorbească acasă despre ceea ce trăiesc. Alteori, chiar familia este sursa suferinței lor. Nu putem cere unui adolescent care este abuzat de un părinte să obțină acordul acelui părinte pentru a putea discuta cu un psiholog. Nu vorbim despre înlocuirea familiei sau despre excluderea părinților, ci despre posibilitatea de a primi ajutor atunci când ai nevoie de el. Consilierea poate preveni agravarea unor probleme emoționale și poate contribui la identificarea timpurie a situațiilor de abuz. De aceea, solicităm Camerei Deputaților să adopte această modificare legislativă, în interesul superior al copilului”, declară Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

La 16 ani, adolescenții au deja drepturi și responsabilități importante recunoscute de legislația românească, inclusiv posibilitatea de a încheia un contract individual de muncă. Recunoașterea capacității lor de a solicita sprijin psihologic reprezintă un pas firesc în respectarea autonomiei progresive a copilului și a dreptului său de a fi ascultat. World Vision România susține că accesul la consiliere fără acord parental trebuie însoțit de garanții profesionale privind confidențialitatea, evaluarea nevoilor adolescentului și intervenția în situațiile de risc. Părinții trebuie implicați ori de câte ori acest lucru este sigur și în beneficiul copilului, însă absența acordului lor nu ar trebui să împiedice automat accesul la ajutor. În același timp, este necesară consolidarea serviciilor de consiliere psihologică și școlară, în special în mediul rural, astfel încât dreptul de a solicita sprijin să fie însoțit de posibilitatea reală de a-l primi.