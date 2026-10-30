UPDATE: Încă se încearcă stingerea incendiului / Incendiu puternic într-un bloc din Mediaș. 45 de persoane, evacuate, după ce un apartament a luat foc

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Agerpres

Un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc din Meadiaș, după ce un apartament a luat foc.

UPDATE: Aproximativ 45 de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate de pompieri.

Incendiul a fost localizat, însă întregul imobil este inundat cu fum.

"Incendiul este localizat. Întregul bloc este inundat cu fum. Se lucrează pentru stingerea incendiului şi pentru ventilarea spaţiilor", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit sursei citate, aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat, iar alte 15 au fost evacuate de pompieri. Cinci persoane sunt evaluate de echipajele medicale, deoarece au atacuri de panică.

La intervenţie au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj SMURD şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.

Știrea inițială:

Un număr de 25 de persoane au fost evacuate dintr-un imobil cu cinci etaje din municipiul Mediaş, după izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul întâi, a anunţat, vineri seara, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit sursei citate, incendiul se manifestă generalizat în apartamentul aflat într-un imobil de pe strada 1 Decembrie. La momentul transmiterii informării, nu se cunoştea dacă există victime, potrivit Agerpres.

Pompierii Detaşamentului Mediaş intervin cu echipe de căutare-salvare şi acţionează pentru limitarea extinderii incendiului la alte apartamente.

La faţa locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj SMURD şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.

Misiunea este în desfăşurare.

Revenim cu mai multe informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.