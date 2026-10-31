Doi dintre cei trei frați dispăruți în Sălaj au fost găsiți

Din articol Căutările continuă pentru găsirea celui de-al treilea frate

Doi dintre cei trei frați dați dispăruți în județul Sălaj au fost găsiți sâmbătă seara, în județul Cluj. Cei doi minori se aflau împreună cu tatăl lor, iar autoritățile continuă căutările pentru identificarea celui de-al treilea copil.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădalina au fost identificați în jurul orei 18:25, în apropierea localității Șardu, județul Cluj, în urma operațiunilor desfășurate de forțele de ordine.

Cei doi copii urmează să fie conduși la sediul IPJ Sălaj pentru verificări suplimentare.

Căutările continuă pentru găsirea celui de-al treilea frate

Polițiștii și celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne continuă acțiunile pentru găsirea celui de-al treilea minor și clarificarea întregii situații.

În ultimele zile, aproximativ 100 de persoane, printre care polițiști, jandarmi și voluntari, au participat la operațiunile de căutare, organizate în mai multe sectoare. De asemenea, autoritățile au emis mai multe mesaje RO-Alert, prin care au solicitat sprijinul populației pentru identificarea celor trei frați.