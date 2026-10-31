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Un bărbat înarmat a fost arestat la protestul din Polonia. Avea legitimație falsă și fața acoperită

Autor: Bogdan Bolojan
protest polonia
sursa foto: Agerpres

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, care avea asupra sa un cuțit, un pistol încărcat cu muniție oarbă, droguri și o legitimație de „Securitate” asemănătoare unui document de identificare al poliției, a fost reținut sâmbătă de autoritățile din Varșovia.

Individul se afla la o manifestație desfășurată în fața Tribunalului Constituțional al Poloniei, pe fondul conflictului politic tot mai tensionat privind componența și conducerea acestei instituții, relatează Agerpres. Bărbatul a atras atenția organizatorilor protestului după ce a fost observat cu fața parțial acoperită. O femeie implicată în organizarea manifestației i-a cerut să-și descopere fața, moment în care acesta ar fi lovit-o și apoi a fugit.

Mai mulți protestatari au pornit imediat în urmărirea lui, strigând „Provocator, provocator!”, potrivit unui corespondent dpa aflat la fața locului. Bărbatul a fost prins în cele din urmă de polițiștii care asigurau ordinea la manifestație.

În urma verificărilor, agenții au descoperit că acesta era înarmat cu un cuțit și un pistol încărcat cu muniție oarbă. În plus, avea asupra sa o legitimație pe care scria „Securitate”, al cărei aspect semăna cu cel al unui card de identificare folosit de poliție. Polițiștii au găsit și droguri asupra lui.

Protestul, declanșat de conflictul privind Tribunalul Constituțional

Incidentul s-a produs într-un moment de tensiune politică majoră în Polonia. Cele două mari tabere politice se confruntă în privința numirilor la Tribunalul Constituțional, după ce partidul național-conservator Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare între 2015 și 2023, a numit judecători apropiați de formațiune.

După preluarea puterii, în 2023, coaliția de centru-stânga condusă de premierul Donald Tusk a încercat să anuleze modificările controversate aduse sistemului judiciar în timpul guvernării PiS.

Disputa s-a amplificat după ce Tribunalul Constituțional a anunțat pe site-ul său suspendarea temporară din funcție a președintelui instanței și a adjunctului acestuia, ambii numiți în perioada guvernării PiS. Susținătorii partidului și alte grupări de dreapta protestează încă de vineri seară în fața sediului instituției.

Acuzații directe ale președintelui Nawroki asupra premierului Tusk 

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, l-a acuzat sâmbătă pe premierul Donald Tusk că ar fi orchestrat preluarea prin forță a celei mai înalte instanțe din țară.

„În această seară, a avut loc o încălcare a ordinii publice în Republica Polonă și o preluare prin forță a unui organ constituțional”, a transmis Nawrocki într-un comunicat citit de un asistent în fața sediului instanței, în cursul dimineții de sâmbătă.

Șeful statului polonez și-a întrerupt călătoria în Africa și s-a întors în țară pentru a gestiona situația. Acesta s-a deplasat direct la sediul Tribunalului Constituțional și a solicitat consultări politice de urgență.

De cealaltă parte, Donald Tusk a susținut, într-un mesaj publicat pe platforma X, că guvernul urmărește restabilirea statului de drept.

„Acest proces este dificil, uneori chiar dureros, și necesită măsuri hotărâte. Nu există altă cale”, a afirmat premierul polonez.

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