Rusia a lovit din nou infrastructura energetică a Ucrainei. Sute de mii de familii au rămas fără electricitate

Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au lăsat fără electricitate aproximativ 280.000 de familii din Ucraina.

Drone lansate de forţele ruse au lovit infrastructura energetică a Ucrainei în atacuri efectuate vineri noaptea, lăsând fără curent electric circa 280.000 de familii ucrainene din regiunile Kiev şi Dnipropetrovsk, a anunţat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

Aceste lovituri ruse au creat o situaţie dificilă pentru livrările de electricitate în regiunile noastre, a scris Zelenski pe aplicaţia Telegram.

Lumea vede că Rusia ţinteşte deliberat infrastructura civilă în fiecare zi. Orice persoană care nu vrea să asiste la răspândirea acestei escaladări ruse în Europa trebuie să ajute Ucraina, a adăugat şeful statului ucrainean.

Patru avioane ce transportau civili evacuaţi au aterizat pe aeroportul Gomel din Belarus

Pe de altă parte, patru avioane ce transportau civili evacuaţi din oraşul Oleşki, situat în sudul Ucrainei şi aflat sub control rusesc, au aterizat pe aeroportul Gomel din Belarus.

Ultimul avion, al patrulea, a aterizat la Gomel, a spus David Arahamia, un colaborator apropiat al preşedintelui Zelenski.

Persoanele evacuate, care au dorit să părăsească Ucraina, au călătorit cu autobuzul via peninsula Crimeea până în oraşul rusesc Anapa, înainte de a fi îmbarcate cu destinaţia Belarus.

Epuizaţi şi înfometaţi, civilii respectivi au fost evacuaţi vineri în cadrul unei operaţiuni comune a Ucrainei şi Rusiei, prima de acest fel a celor două ţări beligerante în cei peste patru ani şi jumătate de război.

În câteva ore, toţi cetăţenii ucraineni evacuaţi din Oleşki împreună cu o delegaţie ucraineană vor fi pe teritoriul ucrainean, a adăugat Arahamia.

Deocamdată nu este clar câţi civili au decis să plece din Oleşki şi câţi au decis să rămână în oraş. Cei din prima categorie au opţiunea de a merge în Rusia sau de a reveni în Ucraina.

Oficialităţi ucrainene au afirmat că circa 1.700 de oameni au rămas în Oleşki, dintr-o populaţie de circa 24.000 de persoane înainte de război, conform Agerpres.

Reprezentanții ONU acuză Rusia de crime de război prin atacurile care lasă Ucraina în frig

Atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice a Ucrainei constituie crime de război şi crime împotriva umanităţii, au declarat luni reprezentanţi ai ONU pentru drepturile omului, citaţi de DPA şi AFP.

Într-un raport prezentat Adunării Generale a ONU de la New York, Comisia internaţională independentă de anchetă privind Ucraina descrie ani întregi de atacuri sistematice asupra centralelor termice, liniilor electrice, instalaţiilor de gaze şi altor elemente de infrastructură.

"Comisia a concluzionat că autorităţile ruse au comis crime de război prin direcţionarea intenţionată a atacurilor împotriva unor obiective civile, precum şi crime împotriva umanităţii, prin alte acte inumane", precum atacurile cu drone împotriva populaţiei civile şi transferul forţat de populaţii.

Raportul menţionează că mii de gospodării au trebuit să se descurce fără încălzire iarna trecută, în timp ce milioane de oameni au fost afectaţi de întreruperi de curent. În document se subliniază că frigul are consecinţe negative asupra sănătăţii fizice şi mintale a populaţiei.

"Iarna trecută, când temperaturile au scăzut până la minus 21 de grade Celsius, milioane de persoane din Ucraina s-au confruntat cu întreruperi prelungite de încălzire, electricitate, apă şi gaze şi au trebuit să facă faţă unor condiţii de viaţă insuportabile", subliniază comisia, citată de AFP.

"Pe măsură ce începe un nou sezon rece, atacurile s-au intensificat din nou şi există o îngrijorare serioasă pentru viaţa şi sănătatea civililor", trag un semnal autorii raportului.

Trafic de persoane pentru recrutarea de combatanţi străini

Comisia, înfiinţată de Consiliul ONU pentru drepturile omului, acuză Moscova de trafic de persoane în legătură cu recrutarea de combatanţi străini. În acest sens, Comisia precizează că "a adunat dovezi convingătoare care arată că autorităţile ruse s-au făcut vinovate de traficul de persoane provenite din 29 de ţări", de la Bangladesh la El Salvador, trecând prin Africa de Sud.

Odată ajunşi în Rusia, unora dintre aceşti combatanţi li s-au confiscat documentele oficiale, după care au fost trimişi în Ucraina, de cele mai multe ori "în misiuni periculoase". "Majoritatea celor recrutaţi au fost ucişi sau daţi dispăruţi, iar alţii au fost răniţi sau capturaţi", se afirmă în raport.

Amnesty International a formulat acuzaţii similare în septembrie.

Potrivit cifrelor ucrainene, peste 28.000 de cetăţeni străini din mai mult de 130 de ţări au semnat contracte cu forţele armate ruse de la invazia pe scară largă declanşată de Rusia în Ucraina în februarie 2022.

Comisia, care nu vorbeşte în numele ONU, nu este recunoscută de Moscova şi nu a primit niciun fel de ajutor din partea autorităţilor ruse, potrivit AFP.