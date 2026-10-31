Giganții din Inteligența Artificială promit presei că nu va mai prelua articolele. Sunt deja dispute în instanță

AI/Inteligența artificială. Foto: Unsplash

Marile companii din domeniul inteligenței artificiale au anunțat o soluție comună prin care publicațiile și administratorii de site-uri vor putea împiedica roboții AI să le preia articolele pentru antrenarea modelelor.

Noua regulă va permite introducerea unei singure instrucțiuni, recunoscute de mai multe companii, în locul blocajelor individuale necesare în prezent. Implementarea va avea loc însă treptat, începând din lunile următoare și până în 2027.

În prezent, administratorii site-urilor trebuie să activeze separat câte un blocaj pentru fiecare robot care parcurge internetul și colectează conținut. Soluția propusă de OpenAI, Google, Microsoft și Anthropic urmărește introducerea unei singure instrucțiuni comune, pe care toate companiile participante să o recunoască și să o respecte.

Implementarea nu va avea loc simultan. Microsoft a anunțat că va introduce această opțiune începând cu 1 februarie 2027, iar Google intenționează să o adopte în cursul anului 2027. OpenAI, compania care a creat ChatGPT, vorbește despre următoarele luni. Anthropic a început deja procesul de implementare, potrivit lui Kevin Kelley, responsabil tehnic în cadrul companiei care dezvoltă asistentul Claude.

Dispute în instanță între publicații și companiile AI

Anunțul vine pe fondul tensiunilor dintre instituțiile media și companiile de inteligență artificială. Editorii acuză că roboții AI le preiau articolele și alte materiale fără acord, pentru a alimenta și antrena modelele generative.

Unele publicații au ales să își apere drepturile în instanță. Din decembrie 2023, cotidianul american New York Times acuză OpenAI și Microsoft că au folosit milioane de articole publicate de ziar fără autorizație și fără să plătească pentru utilizarea lor în antrenarea ChatGPT.

Cele două companii resping acuzațiile și invocă o excepție de la legislația drepturilor de autor.

Alte soluții pentru protejarea conținutului online

Și alți actori din industria internetului au luat măsuri pentru protejarea publicațiilor. Compania Cloudflare, specializată în infrastructura internetului, blochează implicit roboții AI pe site-urile noi ale clienților săi, începând din iulie 2025.

În paralel, standardul RSL le oferă editorilor posibilitatea de a solicita plata unor taxe din partea roboților care le accesează paginile.

Noua setare vizează exclusiv utilizarea conținutului pentru antrenarea viitoarelor modele de inteligență artificială și nu împiedică automat consultarea paginilor web de către aceste sisteme.

Microsoft precizează că, în absența unei instrucțiuni explicite din partea administratorului, preluarea conținutului rămâne autorizată implicit.

Google și Microsoft susțin că nu vor penaliza site-urile care nu le vor acorda acces pentru antrenarea modelelor

Atât Microsoft, cât și Google susțin că alegerea de a bloca utilizarea materialelor pentru antrenarea modelelor nu va afecta prezența site-urilor în motoarele de căutare.

Microsoft oferă însă o setare separată pentru utilizarea paginilor în răspunsurile generate de asistenții săi, precum Copilot. Compania avertizează că refuzul acestei utilizări ar putea reduce vizibilitatea publicațiilor în răspunsurile furnizate de instrumentele sale.

Meta, compania-mamă a Facebook, a salutat inițiativa și a descris-o drept o „etapă importantă”, prin vocea responsabilului său de comunicare, Andy Stone. Compania nu a precizat însă dacă va respecta noua instrucțiune comună.