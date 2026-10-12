Kanal D aduce „The Final Circle” în România

România devine astfel al treilea teritoriu unde va fi difuzat celebrul format produs de Warner Bros International Television Production.

Kanal D a achiziţionat formatul de divertisment “The Final Circle”, creat de Satisfaction Group şi produs de Warner Bros International Television Production (WBITVP). România devine astfel al treilea teritoriu în care formatul va putea fi vizionat şi a doua ţară unde va fi adaptat pentru publicul local.

“The Final Circle” este un show spectaculos, de prime time, în cadrul căruia 40 de concurenţi păşesc pe inelul exterior al unei arene circulare de 360 de grade, în centrul căreia se află prezentatorul. Scopul lor este să treacă de fiecare rundă şi să avanseze spre interior, răspunzând la întrebări care le pun la încercare toate abilitatile congnitive - logica, memoria, calculul, limbajul –, precum şi abilităţile vizuale şi spaţiale.

Totul se petrece sub presiunea timpului. Pe măsură ce aceştia avansează, întrebările devin tot mai dificile, cercul se restrânge, până când rămân doar doi concurenţi. Aceştia păşesc în mijlocul The Final Circle pentru o confruntare decisivă, în care miza este marele premiu al emisiunii.

“ combină suspansul, răsturnările de situație și întrebările care te fac în mod natural să vrei să participi și tu. Îți testează memoria, logica, spiritul de observație și rapiditatea în gândire, dar într-un mod de care se poate bucura toată lumea — genul de joc în care întreaga familie se poate implica și își poate testa abilitățile în acelaşi timp cu concurenții. Kanal D are deja un parcurs solid în ceea ce privește game show-urile de studio care reușesc să implice publicul, așa că ni se pare o alegere firească. Este, de asemenea, un format spectaculos din punct de vedere vizual și credem că are toate ingredientele necesare pentru a-i ține pe telespectatorii români captivați până la ”, declară Clara Bomboe, Strategy, Planning and Programming Director Dogan Media.

“Game show-urile de studio continuă să ocupe un loc central în grilele de programe, iar televiziunile le caută din acelaşi motiv pentru care au facut-o dintotdeauna: un mecanism de joc atractiv, o structură clară şi un deznodamânt pe care publicul îl adoră. îi provoacă pe concurenţi şi nu recompensează doar un singur tip de jucător. Fiecare rundă se bazează pe abilităţi diferite, astfel încât situaţia se poate schimba rapid. Acesta este elementul care menţine dinamismul concursului şi motivul pentru care sunt încrezător că telespectatorii români se vor bucura sa în arenă alături de concurenţi atunci cand Kanal D va lansa versiunea locală a formatului”, a spus André Renaud, GVP Format & Finished Sales în cadrul WBITVP.

Creat de Satisfaction Group, lider pe piata de formate de TV in Franţa, formatul original a fost lansat pe TF1, in iunie 2025 (sub numele “Le Dernier Cercle”) şi s-a bucurat de succes. În cel de-al treilea sezon al show-lui, în vara lui 2026, celebrităţi s-au alăturat concurenţilor. Germania a devenit prima piaţă internatională care a adaptat formatul, lansat de Sat.1 în august 2026. Prin intermediul televiziunii Kanal D, Romania va fi astfel cea de-a doua tară în care celebrul format va fi adaptat, iar telespectatorii de toate vârstele se vor bucura de un nou show captivant, de anvergură.