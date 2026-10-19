Ioana Ene Dogioiu, răspuns la întrebarea dacă va intra în politică

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Ioana Ene Dogioiu a fost întrebată dacă intră în politică după plecarea de pe funcția de purtător de cuvânt al Guvernului.

Ioana Ene Dogioiu a declarat că nu intenționează să intre în politică și a precizat că solicitarea sa de plecare din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului este o cerere de revocare, nu o demisie.

„Nu voi intra în viața politică, acesta este primul răspuns pe care vi-l dau”, a zis Ioana Ene Dogioiu.

„În al doilea rând, mandatul meu va înceta în momentul în care decizia semnată de domnul prim-ministru Ilie Bolojan va fi publicată în Monitorul Oficial. Dacă ați citit cu atenție textul, nu este o demisie, este o cerere de revocare din funcție, odată cu încetarea mandatului actualului guvern. Deci în momentul acesta, chiar dacă domnul premier a semnat sau nu, nici nu știu, nu l-am întrebat, dar probabil că a semnat deja revocarea mea din funcție, ea va intra în vigoare în momentul în care acest guvern va ieși din funcție. Deocamdată sunt în funcție, nu intru în politică, dacă aceasta era neliniștea dumneavoastră”, a mai zis Ioana Ene Dogioiu într-o conferință de presă la Guvern.

„În ceea ce privește mandatul meu la Radioul Public, eu sunt reprezentanta Guvernului, nu a PNL-ului, să ne înțelegem. Acesta este și motivul pentru care mandatul meu nu a fost afectat de decizia Curții Constituționale. Sunt reprezentanta Guvernului acolo, nu sunt reprezentanta PNL-ului în Consiliul de Administrație al Radioului Public, iar numirea mea în Consiliul de Administrație al Radioului Public a fost realizată de Parlament, la propunerea Guvernului, dar prin hotărârea Parlamentului. Acolo am și depus jurământul, în fața Parlamentului. Deci nu are nicio legătură cu mandatele membrilor PNL-ului. Să nu amestecăm totuși lucrurile”, a mai zis Ioana Ene Dogioiu.