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Ioana Dogioiu demisionează din funcţia de purtător de cuvânt al Guvernului

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
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Ioana Dogioiu, numită la șefia radioului public
Foto: gov.ro

Ioana Ene Dogioiu a anunţat că demisionează din funcţia de purtător de cuvânt al Guvernului, odată cu plecarea din funcţie a lui Ilie Bolojan.

"A fost o onoare. Mulțumesc, domnule prim-ministru Ilie Bolojan!", a scris Ioana Ene Dogioiu pe Facebook. 

La această postare, Ioana Dogioiu a ataşat şi cererea de demisie. 

"Solicitare de eliberare din funcție

Către Domnul Prim-ministru al României, Ilie Bolojan

Domnule Prim-ministru,

Subsemnata, Nadina-Ioana Dogioiu, exercitând funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, purtător de cuvânt al Guvernului, numită prin Decizia prim-ministrului nr. 351 din 07.07.2025, vă solicit eliberarea din funcția deținută odată cu încetarea mandatului Guvernului actual, numit conform Decretului Președintelui României nr. 747/2025, punând la dispoziție mandatul încredințat.

Sunt disponibilă pentru predarea atribuțiilor în termen de 5 zile de la data eliberării din funcție.

Cu deosebită considerație,

Secretar de stat

Nadina-Ioana Dogioiu", se arată în cerere. 

Ioana Ene Dogioiu a fost numită în funcţia de purtător de cuvânt al Guvernului în iulie 2025. 

"Cu o carieră solidă în jurnalism, Ioana Dogioiu este recunoscută pentru profesionalismul, echilibrul și onestitatea sa în spațiul public", se arată într-un scurt comunicat al Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
 "

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purtator de cuvant
demisie
ilie bolojan
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Comentarii (1)

Mihai1   •   19 Octombrie 2026   •   16:18

Vai!!!! Nu!!!!! Măcar Gheorghiu să mai rămână!!!!

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