Tatăl lui Iulian Surugiu, condamnat la moarte. Cine l-a salvat și ce a urmat VIDEO

Iulian Surugiu, la DCNews

Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților, este invitatul jurnalistului Val Vâlcu, la Interviurile DCNews.

Iulian Surugiu este astăzi prezent la Interviurile DCNews, de la ora 18:00.

Președintele Partidului Patrioților face dezvăluiri incredibile în ediția de astăzi, 31 octombrie. Iulian Surugiu vorbește despre condamnarea la moarte a tatălui său, dar și despre cine l-a salvat.

”Toată viața a fost urmărit, tatăl meu fiind foarte inteligent și cult, dar nu foarte important” spune Iulian Surugiu.

Urmăriți interviul pe DCNews și DCNewsTV, de la ora 18:00!