Urmașa domnitorilor Ghica: Fuga spectaculoasă din România, persecuția, viața Manuelei Ghika-Oroveanu

Miercuri, de la ora 15.00, jurnalistul Tudor Curtifan vă invită să aflați viața spectaculoasă a Manuelei Ghika-Oroveanu.

Ana Iorga și Manuela Ghika-Oroveanu au acordat un interviu lui Tudor Curtifan la DC News și DC News TV în care am aflat despre ce este vorba în cartea „Casa cu flori de liliac”.

În acest volum, Manuela Ghika-Oroveanu, urmaşa directă a domnitorilor Ghika, îi povestește jurnalistei Ana Iorga viața sa și a familiei. Un dialog despre frumusețe, curaj și tot ce rămâne după dezastrele istoriei.

Sunt lucruri fragile care refuză să dispară. O cutie cu peste o sută de fotografii pe plăcuțe de sticlă a stat ascunsă aproape un secol. A traversat un război mondial, naționalizarea comunistă și decenii de exil, supraviețuind miraculos.

Privite azi, prin stereoscop, cadrele prind viață tridimensional: o dimineață liniștită de familie, o plimbare la Șosea, un brad împodobit de Crăciun. De aici pornește povestea.

„Casa cu flori de liliac” este dialogul Manuelei Ghika-Oroveanu cu jurnalista Ana Iorga. Conversația, plină de umor și de tandrețe, devine pe parcurs o cercetare de arhivă care ajunge de la teza de doctorat a bunicului până la dosarele Securității.

Rar avem ocazia să vedem pe viu eleganța despre care citim în memorii: cum vorbește cineva crescut în demnitate, cum își amintește și cum povestește despre pierdere. Miercuri, de la ora 15.00, vă invităm să urmăriți o emisiune marca DC News, un interviu cu Ana Iorga și Manuela Ghika-Oroveanu acordat jurnalistului Tudor Curtifan.