Avantajele chirurgiei robotice. Dr. Teodor Buliga (SANADOR), la DC Medical și DC News

Dr. Teodor Buliga

Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, a fost invitat la DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Teodor Buliga ne-a vorbit despre:

Chirurgia robotică, următorul pas după laparoscopie

"Dintre variantele robotice, chirurgia bazată pe platforma Da Vinci Xi este varianta cea mai apropiată și cea mai evoluată aflată la dispoziție în Europa. Probabil că în viitorul apropiat se va extinde varianta aprobată în Statele Unite, care este Da Vinci 5"

Robotul Da Vinci nu operează singur. Chirurgul controlează fiecare mișcare

"Lumea a avut impresia la început că robotul este un dispozitiv pe care chirurgul îl programează, în timp ce el se duce la cafea și își consumă liniștit prânzul. Nu e chiar așa"

Ce aduce chirurgia robotică

"Crește foarte mult precizia și îți aduce o vizualizare foarte bună, chiar și față de tehnica din laparoscopia tradițională, numită 3D. De data asta, vizualizarea este mult îmbunătățită și nu atât prin faptul că îți mărește imaginea foarte mult. Imaginea este mărită de 10 ori, ceea ce îți permite să vezi cele mai fine vase de sânge, cei mai fini nervișori, pe care, evident, poți să îi păstrezi"

Recuperare mai rapidă și mai puțină durere după operație

"Primul pacient pe care l-am operat robotic pentru hernie mi-a spus: "Nu mă doare nimic". Și am rămas puțin surprins, pentru că mă așteptam să aibă totuși ceva dureri. Se putea mobiliza imediat după operație, iar a doua zi putea chiar să plece acasă, dacă starea lui permitea"

Va înlocui chirurgia robotică laparoscopia?

"Laparoscopia va rămâne acolo unde robotul nu este disponibil. Robotul nu este peste tot și este o tehnologie scumpă. Așa cum laparoscopia s-a generalizat în ultimii 30-40 de ani, probabil că și dispozitivele robotice vor deveni din ce în ce mai frecvente"

Emisiunea va fi difuzată marți, 6 octombrie, de la ora 16:00, pe:

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