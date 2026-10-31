Tatăl lui Iulian Surugiu, amenințat cu execuția după protestul anticomunist din 1945. A scăpat prin gestul unui lider politic important

Foto cu caracter ilustrativ: Agerpres

Tatăl lui Iulian Surugiu a fost condamnat la moarte după ce a participat la manifestația anticomunistă din 8 noiembrie 1945, dar a scăpat de execuție după intervenția unei personalități importante.

Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților, a vorbit la Interviurile DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu și despre momentul în care tatăl său a fost condamnat la moarte, sentință primită în urma manifestației anticomuniste și promonarhiste din 8 noiembrie 1945. Iulian Surugiu a spus și ce a urmat după ce tatăl său a fost eliberat.

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Cine l-a salvat pe tatăl lui Iulian Surugiu de la sentința capitală

”În anul 1945, la marele miting, tatăl meu a fost unul dintre participanți (n.red. 8 noiembrie 1945 - manifestație anticomunistă, promonarhistă, în Piața Palatului Regal, organizată cu ocazia onomasticii Regelui Mihai I. A fost reprimată violent, 11 oameni au murit și sute au fost arestați). În urma acelui protest, tatăl meu a fost arestat, condamnat la moarte.

În 1947, regele Mihai, în momentul în care a abdicat, una dintre cererile domniei sale a fost ca 1.000 de studenți să fie grațiați, fără cazier. În acea mie de studenți a fost și tatăl meu. Dumnezeu să îi odihnească pe amândoi!

După care a început prigoana tatălui meu și a familiei. Începând din 1947 a fost urmărit cred până în 1974, sper să nu mă înșel. Am dosarele de urmărire ale Securității de pe timpul comunismului, acasă în birou și încă în două locuri”, a zis Iulian Surugiu.

„Tatăl meu nu era un om important, dar a fost urmărit toată viața”

În continuare, Iulian Surugiu a spus că nici după eliberare tatăl său nu a avut parte de liniște, Securitatea l-a urmărit aproape trei decenii.

”Din momentul intrării pe mâna securității cineva, din 6 în 6 luni, dădea un raport. Sunt vreo 7 bibliorafturi în dosarul lui. Toată viața a fost urmărit, tatăl meu nefiind un om important. E adevărat, tatăl meu a fost un om foarte inteligent și cult, dar nu a deținut funcții în statul român. În perioada comunismului a fost șofer de cursă lungă, pe o cisternă, căra țiței. Însă securitatea și-a făcut treaba, iar în 1974 s-a pensionat și l-au lăsat în pace.

Apoi, din 1983 m-au luat pe mine drept moștenitor și au mers cu mine până în 1993, când SRI a închis acel dosar de urmărire. Și acest dosar se află acasă și în alte locuri la mine în birou. Problema este că îmi este teamă, în momentul în care eu nu voi mai fi pe pământ, să nu îmi ia și a treia generație. Eu i-aș ruga să se oprească, pentru că noi nu suntem decât cetățeni ai unei țări, îmi place să spun acum, liberă și democratică. Prin urmare, nu cred că sunt necesare astfel de lucruri, dar, din păcate, vom vedea” , a mai spus Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților, la DC News.

Context istoric - protest 8 noiembrie 1945

Manifestația din 8 noiembrie 1945 a fost un protest anticomunist și promonarhist organizat la București, în Piața Palatului Regal, cu ocazia sărbătoririi zilei onomastice a Regelui Mihai I.

Protestul a avut loc într-un context politic tensionat, după instaurarea guvernului Petru Groza, la 6 martie 1945, sub presiunea Uniunii Sovietice. Mii de oameni, în special tineri, studenți și membri ai partidelor istorice, s-au adunat, cu scopul de a-și manifesta sprijinul față de monarh și opoziția față de regimul comunist.

Protestul a fost reprimat violent de autorități, soldat cu morți, răniți și sute de arestări. Evenimentul a devenit unul dintre simbolurile rezistenței anticomuniste din România și ale începutului represiunii politice care avea să se intensifice în perioada care a urmat.