Uniformele școlare, obligatorii? Sondaj DCNews cu peste 5.000 de voturi. Ce a decis majoritatea

DCNews a realizat un sondaj despre uniformele școlare obligatorii. Proiectul de lege care stabilește ca uniformele să fie obligatorii în școli a generat multe reacții publice.

DCNews a realizat sondajul despre uniformele școlare obligatorii în contextul controverselor din Parlament și reacțiilor publice pe acest subiect. Unii spun că nu așa vom scăpa elevii de bullying, dar și că nu aceasta este problema prioritară în educație, în timp ce alții sunt de părere că este un pas spre normalitate.

Rezultatele sondajului DCNews, în care au votat 5.000 de cititori sunt clare: 80% susțin introducerea uniformelor școlare și 20% sunt împotrivă.

Afișare ostentativă a luxului în școli

Sociologul Bogdan Bucur a vorbit despre tendința părinților și a elevilor în școli de a se etala, cu haine și chiar mașini. ”Părinții au, uneori, aspirații nerealiste pe baza propriilor copii. Ei încearcă să se împlinească prin aceștia. Sunt lucruri pe care nu au reușit să le realizeze în propria viață și încearcă să le realizeze, să le împlinească pe seama propiilor copii. Atunci, ei aleg o școală mai bună - înțelegând cu copii din familii mai bune. E și o formă de segregare socială. Cei care au aspirații către o clasă socială superioară, chiar dacă nu fac parte din ea, aspiră, pentru copilul său, la asta. Noi și achiziția de bunuri o facem aspirațional. De ce au atât succes în România brandurile de lux? Prin afișarea ostentativă a luxului dorești să arăți că faci parte dintr-o clasă socială superioară celei din care aparții” a punctat sociologul.

Bogdan Bucur a afirmat, în acest context al ostentativității, că ”uniforma școlară ce face? Uniformizează. Nu mai permiți să mai existe această distincție - dar inegalitatea se va face din șoșoni, stilou, rama de la ochelari, rucsac. Chiar dacă introduci uniforma școlară, cei care au obsesia de a se diferenția permanent de ceilalți, cu efectul negativ de a-i îndepărta și a le arăta că ei sunt jos și că tu ești sus, prin consum ostentativ, vor căuta în continuare să o facă”.

Obsesia egalității din țările nordice

Sociologul a punctat să țările nordice au o obsesie a egalității:

”Unele societăți occidentale, în special cele nordice, au o obsesie a egalității. Au o obsesie a afișării unor bunuri și servicii care trebuie să fie într-o medie, acceptabile pentru întreaga societate. Nu există în societățile nordice, în Danemarca, în Norvegia, în Suedia, în Finlanda, acest gen de consum ostentativ. Toți au mașini, indiferent câți bani ai acasă. Indiferent că stai în Amsterdam la periferia orașului într-o garsonieră sau stai cu o vedere superbă pe canale, în centru, chiar dacă casa ta este de un milion de euro și a celuilalt nu este nici jumătate, amândoi merg cu o bicicletă. Amândoi au aceleași tipuri de bicicletă și amândoi au același tricou, chiar dacă nici la ei nu a fost tot timpul așa”.



