Tainele Kabbalah, într-o nouă ediție Mi-th Influencer, cu Thea Haimovitz

Thea Haimovitz. Sursa foto: captură video DC NEWS

Mi-th Influencer revine cu o nouă ediție despre Kabbalah.

Duminică, 18 octombrie, de la ora 11:00, Thea Haimovitz revine cu o nouă ediție a emisiunii Mi-th Influencer. După ce anterior ne-a oferit o introducere în Kabbalah, de această dată Thea Haimovitz va aprofunda subiectul, dezvăluind și mai multe secrete despre călătoria sufletului după moarte.

"Continuăm un serial despre călătoria sufletului după încheierea misiunii pe Pământ. Suntem la a doua parte a acestui serial. Este un serial pe care eu îl dedic părintelui meu spiritual care a început călătoria sa spre alte tărâmuri și pe care îl așteptăm cu drag să ne dea semne, să ne inspire, așa cum ne-a inspirat și până acum, din locurile în care se află.

Acest serial al călătoriei sufletului după încheierea misiunii pe Pământ conține informații pe care de obicei le dau doar în cursuri, doar în conferințe, doar în congrese. Conține informații pe care le dau doar în dezvoltări personale, poate le-am mai menționat în diverse emisiuni, dar nu cu această profunzime. Aceste emisiuni au scopul de a oferi alinare celor care au pierdut recent persoane valoroase, celor care se luptă cu golul rămas în urma plecării oamenilor importanți din viața lor, pentru a afla ce se întâmplă cu sufletul lor, încotro au plecat și pentru a reuși să ajungă într-o comunicare sufletească cu ei în urma plecării. Indiferent de vârsta la care pleacă cineva, lasă un gol imens, un gol uriaș", a declarat Thea Haimovitz.

Emisiunea va fi transmisă pe DC News și DC News TV, dar și pe Facebook și Youtube, duminică, 18 octombrie, de la ora 11:00.

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