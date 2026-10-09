Introducere în Kabbalah cu Thea Haimovitz: Ce se întâmplă cu sufletul după moarte

Thea Haimovitz

Duminică, 11 octombrie, de la ora 11:00, Thea Haimovitz revine cu o nouă ediție Mi-th Influencer.

În cadrul acestei ediții, Thea Haimovitz va vorbi despre călătoria sufletului după moarte, scopul său și legătura dintre suflet, corp, spirit și conștiință, din perspectiva Kabbalah.

„Vorbim în această emisiune despre călătoria sufletului după încheierea misiunii pe pământ. Sunt foarte multe întrebări.

Astăzi lumea știe mai mult decât oricând ce se întâmplă cu sufletul după plecarea sa de pe acest pământ. Se știe clar că moartea are loc doar în locul în care trăim, doar aici pe pământ. Ce se întâmplă cu sufletul nostru? Încotro se îndreaptă? Care sunt următorii pași?

În viață, ne încearcă diverse întrebări, cum ar fi: ce înseamnă sufletul, care este diferența dintre diversele niveluri în care sufletul se află - câteodată ești jos, câteodată ești sus.

Am observat că atunci când suntem sus, stările de fericire nu țin foarte mult, iar când suntem jos, stările de nefericire, de deznădejde pot să țină ani de zile. Putem să-i afectăm pe cei din jur iremediabil cu starea noastră de spirit, și când suntem în lumină, și când suntem în întuneric.

Ne interesează ce se întâmplă cu sufletul și nivelurile superioare ale sale, care este relația dintre suflet, corp și spirit - și aici vine Kabbalah și spune și conștiință, pentru că asta face Kabbalah, se ocupă de conștiință. Deci nu este doar body, mind and spirit, vine și cu ideea de conștiință”, a spus Thea Haimovitz.

Principalele subiecte pe care Thea Haimovitz le va aborda în cadrul emisiunii:

De unde vine sufletul? Care este scopul lui? Este un organ? Dacă este un organ, unde îl găsim?

Care este relația dintre suflet și noțiunea din Kabbalah numită Ein Sof, care reprezintă infinitul

Care este relația sufletului cu lumina

Unde ancorăm sufletul în copacul vieții

De ce intră sufletul în lumea materială dacă el este imaterial

De ce trebuie să învețe lucruri ca să se autorepare în timpul vieții

Emisiunea se transmite pe DC News și DC News TV, dar și pe Facebook și Youtube, duminică, 11 octombrie, de la ora 11:00.

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