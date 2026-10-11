Analfabetism funcțional, criza lecturii și AI. Liviu Papadima, invitatul lui Sorin Ivan la DC EDU

Prof. univ. dr. Liviu Papadima, la DC Edu

O nouă ediție a emisiunii DC EDU va fi difuzată luni, 12 octombrie 2026, de la ora 20:00. Realizatorul emisiunii, prof. univ. dr. Sorin Ivan, îl va avea ca invitat pe prof. univ. dr. Liviu Papadima, de la Universitatea din București, pentru o discuție despre problemele educației românești, reformele necesare, criza lecturii și provocările pe care Inteligența Artificială le aduce în educație și în procesul de cunoaștere.

Emisiunea va aborda unele dintre cele mai importante teme ale sistemului educațional din România, de la dificultățile cu care se confruntă profesorii și fenomenul analfabetismului funcțional până la declinul culturii generale și nevoia de dezvoltare a gândirii critice.

Reforma educației și provocările profesiei didactice

Ce probleme afectează educația românească și ce schimbări sunt necesare pentru a îmbunătăți calitatea învățământului? Acestea se numără printre temele dialogului dintre prof. univ. dr. Sorin Ivan și invitatul său, prof. univ. dr. Liviu Papadima.

Un subiect important va fi reforma educației și nevoia de a transforma schimbările din sistem în măsuri cu efecte concrete asupra elevilor și profesorilor. Discuția va viza și dificultățile profesiei didactice, precum și provocările pe care le întâmpină cadrele didactice în activitatea de zi cu zi.

Un alt punct central îl reprezintă analfabetismul funcțional și soluțiile prin care acesta poate fi combătut. Capacitatea elevilor de a înțelege, interpreta și utiliza informațiile în situații concrete rămâne o temă esențială pentru viitorul educației.

Criza lecturii și declinul culturii generale

Ediția DC EDU va aduce în atenție și criza lecturii, într-un context în care accesul rapid la informație și utilizarea tot mai frecventă a dispozitivelor digitale schimbă obiceiurile de învățare și de informare.

Întoarcerea la carte, importanța lecturii pentru dezvoltarea intelectuală și rolul culturii generale vor fi analizate în cadrul emisiunii. Discuția va aborda și nevoia de a forma oameni capabili să evalueze informațiile, să distingă între fapte și opinii și să își construiască propriile argumente.

Într-o societate în care volumul de informații crește constant, gândirea critică devine o competență esențială, atât în școală și universitate, cât și în viața de zi cu zi.

Tehnologia și Inteligența Artificială în educație

Tehnologia poate susține procesul de învățare, însă utilizarea sa fără obiective clare ridică întrebări despre timpul petrecut în mediul digital și efectele asupra dezvoltării elevilor. Emisiunea va analiza diferența dintre folosirea tehnologiei ca instrument educațional și utilizarea acesteia fără beneficii reale pentru învățare.

Un capitol distinct va fi dedicat Inteligenței Artificiale și perspectivelor pe care aceasta le deschide în educație și în procesul de cunoaștere. Cum poate fi integrată IA în activitatea educațională? Ce competențe vor deveni mai importante? Cum poate fi păstrată capacitatea de analiză independentă într-un mediu în care răspunsurile sunt disponibile tot mai rapid?

Aceste întrebări vor fi puse în contextul transformărilor tehnologice care influențează atât școala, cât și universitatea.

Viitorul universității și integritatea în cercetare

Dialogul va include și teme legate de învățământul universitar, prioritățile instituțiilor de învățământ superior și schimbările necesare pentru adaptarea acestora la evoluțiile societății.

De asemenea, vor fi discutate etica și integritatea în cercetare și în creația științifică, subiecte cu atât mai importante în contextul dezvoltării instrumentelor de Inteligență Artificială și al accesului facil la conținut generat automat.

Urmăriți DC EDU, luni, 12 octombrie 2026, de la ora 20:00, într-o nouă ediție realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, cu prof. univ. dr. Liviu Papadima, de la Universitatea din București. Emisiunea va fi difuzată pe DCNews.ro.