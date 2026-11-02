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Faze tari din trafic la DC Conducem. "Cea mai bună maşină e maşina de serviciu"

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
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masini trafic bucuresti
foto pexels - masini

DC Conducem revine cu un nou episod. De data asta, plin de faze tari din trafic.

Marţi, 3 noiembrie, DC Conducem vine cu un episod plin de întâmplări din trafic. Faze pe care, dacă nu ar fi fost filmate, nu le-ar fi crezut nimeni. 

Titi Aur, invitatul permanent al emisiunii, comentează imaginile. Ce puteţi face pentru a nu ajunge în acele situaţii sau pentru a ieşi din ele, dacă sunteţi implicaţi? 

Aflaţi marţi, 3 noiembrie, de la ora 18:00, la DC Conducem. 

Emisiunea se transmite pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

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dc conducem
titi aur
romania
trafic
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