Președintele Dan ar pregăti o lovitură politică. Noul partid cu nemulțumiții USR și PNL, alături de PMP. Previziunea lui Bogdan Chirieac

Nicușor Dan / Agerpres

Președintele Nicușor Dan ar pregăti lansarea unei noi platforme politice, care ar putea reuni nemulțumiți din mai multe partide.

Președintele Nicușor Dan ar pregăti o mutare importantă pe scena politică, prin lansarea unei noi platforme politice, potrivit surselor România TV. Planul ar putea viza atragerea unor oameni din USR și PNL, în special a celor nemulțumiți de actuala conducere a liberalilor, dar și folosirea infrastructurii locale a PMP, un partid cu rezultate limitate la nivel național, dar cu organizații care funcționează bine în teritoriu.

Informațiile apar în contextul alegerilor din USR, unde Radu Miruță, apropiat de liderul partidului, Dominic Fritz, este considerat favorit pentru preluarea conducerii. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat posibilele schimbări și repoziționări din partide într-o intervenție la România TV, moderată de Ioan Korpos.

"Nicușor Dan ar putea să recapete o șansă pentru un al doilea mandat"

"În funcție de ce se întâmplă în următorii trei ani, Nicușor Dan ar putea să recapete o șansă pentru un al doilea mandat.

În ciuda faptului că eu îl consider pe Nicușor Dan un președinte bun până acum, popularitatea sa este extrem de scăzută.

Ezitarea de aproape șase luni de a reuși să pună un nou guvern cu puteri depline nu a făcut niciun serviciu nici României și nici președintelui. Mai mult de atât, ai lui, adică 'ai mei' din USR, l-au părăsit.

Mă bucur că Radu Miruță are un rol preponderent acum în USR. De ce? Pentru că este cel mai echilibrat dintre ei. Este cel mai pregătit, are studiile pe bune făcute și nu a fost chiar un ministru rău al Apărării. El ar fi un 'progresist cu față umană'. Dacă l-ar sprijini, ar însemna ceva.

Până și USR-ul s-a mai erodat puțin în procesul de guvernare. Nu s-a mai dus în zona aia profund extremistă a unor ONG-uri care distrugeau prin Piața Victoriei.

PMP-ul este un partid echilibrat, absolut în regulă, dar e mic. Domnul Eugen Tomac e un lider absolut în regulă, dar puterea sa este de 1-2% în momentul de față.

În cazul PNL, eu n-am mari speranțe. Câtă vreme Bolojan este la butoanele partidului și încearcă cumva să revină în prim-planul vieții politice, nu cred că îl va sprijini pe Nicușor Dan sau nu-i va da pe tavă o parte din PNL.

Cei doi, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, se vor lupta în viitor", a explicat Bogdan Chirieac.