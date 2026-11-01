Marcel Ciolacu spune că i-a cumpărat blana Sorinei Docuz din Istanbul, cu 500 de euro

Marcel Ciolacu, fostul lider al PSD, afirmă că chiar el i-a cumpărat blana Sorinei Docuz, care ar fi din Istanbul, nu modelul original de aproape 15.000 de euro.

Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, a avut prima apariție publică asumată alături de iubita sa, Sorina Docuz, cu peste 20 de ani mai tânără, la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Petrecerea pentru botez a fost una de lux, cu 600 de invitați. De lux au fost și ținutele. Inclusiv lideri ai PSD au făcut paradă, alături de soțiile lor, care au prezentat piese elegante și scumpe, de la blănuri la genți.

RomâniaTV a transmis un mesaj al lui Marcel Ciolacu, o clarificare, cu poze, pentru a arăta de unde i-a cumpărat șalul iubitei sale, care ar costa 500 de euro, nu 10.000 sau 15.000 de euro, așa cum s-a vehiculat. Fostul lider al PSD a susținut că blana nu este de chinchilla, ci de iepure rex.

Marcel Ciolacu a declarat, astfel, că ”blana mea de 500 de euro a ajuns la 15.000 de euro în unele relatări. Prețul real este de 500 de euro, am cumpărat-o din Istanbul, din Marele Bazar”.

Fostul lider PSD a făcut apel să fie verificate informațiile despre el înainte de a fi prezentate drept certitudini. Totuși, informația era despre un șal al Sorinei Docuz, iubita sa, nu despre blana fostului lider PSD, nici despre acesta.