Paradă PSD la botezul fiului lui Alfred Simonis. Marcel Ciolacu, prima apariție publică alături de Sorina Docuz VIDEO

Marcel Ciolacu și Sorina Docuz

A fost petrecere în Timișoara. Social-democratul Alfred Simonis și-a creștinat cel de-al treilea fiu. Naș i-a fost Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și-a botezat cel de-al treilea copil sâmbătă, 31 octombrie, la Timișoara. La eveniment au fost mulți lideri importanți ai PSD.

Sorin Grindeanu, președintele partidului, a fost chiar nașul copilului. De altfel, în 2018, Sorin Grindeanu a fost nașul de cununie al lui Alfred Simonis și al soției sale. În februarie 2020, președintele PSD l-a botezat și pe David, fiul celor doi.

Fostul lider al partidului, Marcel Ciolacu, și-a făcut apariția alături de partenera sa, Sorina Docuz. Și Lia Olguța Vasilescu a fost prezentă, însoțită de Claudiu Manda.

Petrecerea a avut loc la Venue Timișoara, de la ora 19:00, și a fost întreținută de celebrul intepret italian Al Bano, Theo Rose și Damian Drăghici. Alexander este al treilea băiat al lui Alfred Simonis și al soției sale, Elena.

Ținutele au fost cele care au atras atenția presei mondene. În timp ce Alfred Simonis a purtat un costum negreu, cămașă albă și papion, soția sa, Elena, a ales o rochie albă, o haină de blană de aceeași culoare și sandale argintii. Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, naș al lui Alexander, a venit în costum negru și a purtat papion. Soția sa a purtat o rochie maro și haină de blană neagră.

Printre participanți s-au mai numărat:

Paul Stănescu

vicepremierul Marian Neacșu

ministrul Muncii, Florin Manole

ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Acesta din urmă a fost prezent cu soția sa, care a avut o geantă de la Lady Dior cu imprimeul iconic Toile de Jouy al cărei preț este între 5.500 - 6.500 de euro, arată informațiile din presă. De asemenea, Marcel Ciolacu, președinte al Consiliului Județean Buzău, a venit însoțit de Sorina Docuz. A fost prima apariție publică a fostului președinte PSD alături de aceasta. Tânăra a etalat o blană de chinchilla foarte apreciată. Dacă este originală, ar costa 10.000 de euro.