Jandarmeria demontează o știre falsă despre o bătaie între un presupus luptător MMA și trei jandarmi: Totul a pornit de la o glumă

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Din articol Mesajele false pot atrage consecințe juridice

Pe rețelele sociale a apărut o informație potrivit căreia un tânăr în vârstă de 18 ani, despre care se afirma că practică MMA, s-ar fi luptat cu trei jandarmi și ar fi acționat în „legitimă apărare”. Reprezentanții Jandarmeriei Române au explicat că este o știre falsă, că mesajul provenea de la un cont fals și era, de fapt, o glumă între prieteni.

Aceștia au transmis că informația despre presupusul conflict dintre un tânăr practicant de MMA și trei jandarmi a fost asociată în mod fals cu un trust media cunoscut.

În acel material se afirma că un tânăr în vârstă de 18 ani, din comuna Soveja, practicant de MMA și sportiv, ar fi avut o altercație cu trei jandarmi. Textul mai susținea că autoritățile competente au analizat cazul și au ajuns la concluzia că sunt îndeplinite condițiile legale pentru recunoașterea legitimei apărări.

„ATENȚIE! De la o glumă la dezinformare este doar un click!

O postare apărută recent pe o rețea de socializare prezenta o presupusă știre despre un incident petrecut în comuna Soveja, în care ar fi fost implicați un tânăr și trei jandarmi. Materialul era atribuit în mod fals unui cunoscut trust media.

În urma verificărilor, jandarmii au stabilit că postarea provenea de la un profil fals și reprezenta o glumă între prieteni. Ulterior, aceasta a fost ștearsă”, a transmis Jandarmeria Română.

Mesajele false pot atrage consecințe juridice

Jandarmeria Română avertizează că distribuirea mesajelor false poate atrage consecințe juridice și îndeamnă publicul să verifice informațiile din surse credibile înainte de a le distribui.

„Reamintim că distribuirea unor astfel de mesaje poate avea consecințe juridice, în funcție de circumstanțe.

Înainte de a distribui, verificați! Informați-vă din surse credibile și nu contribuiți la răspândirea dezinformării!”, a transmis Jandarmeria Română pe pagina de Facebook.