Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Interviuri DCNews Radu Gologan analizează marile provocări ale școlii românești, la DC Edu. Dialog cu Sorin Ivan

Radu Gologan analizează marile provocări ale școlii românești, la DC Edu. Dialog cu Sorin Ivan

Autor: Irina Constantin
|
sorin ivan radu gologan

Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, este invitatul prof. univ. dr. Sorin Ivan, luni, de la ora 20:00, în cadrul emisiunii DC Edu. 

Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, vine la DC Edu, unde discută cu prof. univ. dr. Sorin Ivan despre problemele sistemului de învățământ românesc, reforma educației și provocările noilor generații. Violența în școli, analfabetismul funcțional, fenomenul meditațiilor, austeritatea și impactul inteligenței artificiale asupra educației se numără printre temele emisiunii, transmisă luni, 2 noiembrie, de la ora 20:00, pe DCNews și DCNewsTV.

Temele de discuție se vor centra pe următoarele subiecte: 

Starea educației românești: probleme și dificultăți 

Educație și austeritate. Când va fi educația prioritate?

Violența în școală. Soluții pentru un fenomen în extindere 

Reforma educației. Unde ne aflăm?

Profesorii și calitatea educației 

Analfabetismul funcțional: modalități de abordare

Fenomenul meditațiilor

Noile generații și tehnologia digitală

Învățământul superior și lumea în schimbare rapidă 

Cercetarea în vreme de austeritate 

Educația și creativitatea în Era AI

Prioritățile învățământului românesc

Emisiunea DC Edu este transmisă pe DCNews și DCNewsTV, luni, 2 noiembrie, de la ora 20:00. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin ivan
radu gologan
dcedu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Interviuri DCNews
Citește mai multe din Interviuri DCNews
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

SONDAJ DE OPINIE
Închide
Adolescenții de peste 16 ani ar trebui să meargă singuri la psiholog, fără acordul părinților?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close