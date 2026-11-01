Radu Gologan analizează marile provocări ale școlii românești, la DC Edu. Dialog cu Sorin Ivan

Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, este invitatul prof. univ. dr. Sorin Ivan, luni, de la ora 20:00, în cadrul emisiunii DC Edu.
Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, vine la DC Edu, unde discută cu prof. univ. dr. Sorin Ivan despre problemele sistemului de învățământ românesc, reforma educației și provocările noilor generații. Violența în școli, analfabetismul funcțional, fenomenul meditațiilor, austeritatea și impactul inteligenței artificiale asupra educației se numără printre temele emisiunii, transmisă luni, 2 noiembrie, de la ora 20:00, pe DCNews și DCNewsTV.
Temele de discuție se vor centra pe următoarele subiecte:
Starea educației românești: probleme și dificultăți
Educație și austeritate. Când va fi educația prioritate?
Violența în școală. Soluții pentru un fenomen în extindere
Reforma educației. Unde ne aflăm?
Profesorii și calitatea educației
Analfabetismul funcțional: modalități de abordare
Fenomenul meditațiilor
Noile generații și tehnologia digitală
Învățământul superior și lumea în schimbare rapidă
Cercetarea în vreme de austeritate
Educația și creativitatea în Era AI
Prioritățile învățământului românesc
Emisiunea DC Edu este transmisă pe DCNews și DCNewsTV, luni, 2 noiembrie, de la ora 20:00.