Petre Roman și Adrian Severin, soluții pentru ieșirea din criză - VIDEO

Petre Roman, fost premier al României. Foto: Crișan Andreescu DC News

Fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin vin la interviurile DC NEWS.

Vineri, 16 octombrie, fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin sunt invitații analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS.

Cei doi vor oferi, la cald, o analiză a situației politice și economice a României și vor analiza care sunt șansele Guvernului Niculescu să fie învestit. Vom afla care sunt soluțiile pentru rezolvarea principalelor crize, dar și care sunt perspectivele țării noastre în anii următori.

Principalele subiecte de discuție sunt:

Analiza situației politice și economice din România

Soluții pentru ieșirea din criză

Câți ani de acum încolo vor suferi românii

Nu rata interviul vineri, 16 octombrie, LIVE pe DC NEWS și DC NEWS TV începând cu ora 12:00.