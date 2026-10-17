Sănătatea creierului, dezvoltarea gândirii și problemele emoționale. Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea este invitatul lui Sorin Ivan, la DC Edu

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea

O nouă ediție a emisiunii DC EDU va fi difuzată luni, 19 octombrie 2026, de la ora 20:00. Realizatorul emisiunii, prof. univ. dr. Sorin Ivan, îl va avea ca invitat pe acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România, pentru o discuție despre sănătatea creierului, dezvoltarea gândirii și problemele emoționale cu care ne confruntăm în zilele noastre.

Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România, va aborda teme ca:

Educația, învățarea și dezvoltarea intelectuală

Rolul lecturii în dezvoltarea și complexitatea gândirii

Dependența de tehnologie. "Demența digitală"

Inteligența Artificială și riscul atrofierii gândirii

Provocările vieții de azi. Menținerea echilibrului psihic și emoțional

Anxietatea și depresia. Cum luptăm împotriva lor?

Stresul bun și stresul rău

Cum să ne păstrăm creierul sănătos?

Alimentație pentru sănătatea creierului

Sportul, mișcarea, mediul și creierul

Activitatea intelectuală și sănătatea creierului

Regimul de viață și sănătatea mintală

Starea de bine. Cum o atingem?

Activitatea și longevitatea

Urmăriți DC EDU, luni, 19 octombrie 2026, de la ora 20:00, într-o nouă ediție realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, cu prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea. Emisiunea va fi difuzată pe DCNews, DCMedical și DCNews TV.