Sănătatea creierului, dezvoltarea gândirii și problemele emoționale. Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea este invitatul lui Sorin Ivan, la DC Edu

O nouă ediție a emisiunii DC EDU va fi difuzată luni, 19 octombrie 2026, de la ora 20:00. Realizatorul emisiunii, prof. univ. dr. Sorin Ivan, îl va avea ca invitat pe acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România, pentru o discuție despre sănătatea creierului, dezvoltarea gândirii și problemele emoționale cu care ne confruntăm în zilele noastre.
Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România, va aborda teme ca:
Educația, învățarea și dezvoltarea intelectuală
Rolul lecturii în dezvoltarea și complexitatea gândirii
Dependența de tehnologie. "Demența digitală"
Inteligența Artificială și riscul atrofierii gândirii
Provocările vieții de azi. Menținerea echilibrului psihic și emoțional
Anxietatea și depresia. Cum luptăm împotriva lor?
Stresul bun și stresul rău
Cum să ne păstrăm creierul sănătos?
Alimentație pentru sănătatea creierului
Sportul, mișcarea, mediul și creierul
Activitatea intelectuală și sănătatea creierului
Regimul de viață și sănătatea mintală
Starea de bine. Cum o atingem?
Activitatea și longevitatea
Urmăriți DC EDU, luni, 19 octombrie 2026, de la ora 20:00, într-o nouă ediție realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, cu prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea. Emisiunea va fi difuzată pe DCNews, DCMedical și DCNews TV.