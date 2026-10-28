AVC-ul, de la primele semne la tratament. Dr. George Burlacu (SANADOR), la DC Medical și DC News

Dr. George Burlacu. Foto: DC Medical

Dr. George Burlacu, medic urgentist la Spitalul Clinic SANADOR, explică ce trebuie să știm despre accidentul vascular cerebral, cum poate fi redus riscul și de ce nu trebuie să amânăm prezentarea la spital atunci când apar simptomele.

Pe 29 octombrie, de Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral (AVC), vorbim despre semnele care ne pot ajuta să recunoaștem la timp această urgență medicală. O gură strâmbă, o mână care își pierde puterea sau cuvinte care nu mai pot fi rostite corect pot părea, la început, probleme trecătoare. În cazul unui AVC, însă, fiecare minut contează.

Dr. George Burlacu, medic specialist medicină de familie, cu competențe în asistență medicală de urgență prespitalicească și asistență medicală de urgență pentru structurile de primire a urgențelor, la Spitalul Clinic SANADOR, explică, în exclusivitate la DC Medical și DC News ce simptome trebuie să ne trimită de urgență la spital, ce tratamente pot salva țesutul cerebral și de ce nu trebuie să punem aceste semne pe seama oboselii, stresului sau consumului de alcool.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. George Burlacu, ne-a vorbit despre:

Tromboliza, tratamentul în cazul accidentului vascular cerebral ischemic

"Acest tratament modern dă rezultate foarte bune, uneori chiar uimitoare"

AVC-ul: simptomele care trebuie recunoscute rapid

"De la debutul simptomelor. Iar aici pacienții, aparținătorii și martorii ar trebui să recunoască semnele, pentru ca pacientul să poată beneficia de acest tratament"

Fereastra terapeutică în AVC

"Să ne încadrăm într-un interval de timp foarte important: patru ore și jumătate. În cazuri selecționate, putem prelungi acest interval până la 24 de ore"

Fumatul, hipertensiunea, colesterolul crescut și diabetul cresc riscul de AVC

"Sunt pacienții cu factori de risc cardiovascular. Aceiași factori de risc care afectează vasele inimii afectează și vasele cerebrale"

Opțiunile de tratament pentru accidentul vascular cerebral

"În mod normal, în aproape toate cazurile eligibile, fie se face tromboliză intravenoasă, adică dizolvăm cheagul, fie se face trombaspirație"

AVC ischemic sau hemoragic: cum se deosebesc cele două forme

"Avem două tipuri de accident vascular cerebral: ischemic și hemoragic. În cazul celui ischemic, un vas de sânge este blocat de un tromb"

Stresul și supărarea pot declanșa un AVC?

"Într-adevăr, atunci când ne enervăm sau trecem printr-o stare emoțională intensă, tensiunea arterială poate crește"

Care este tensiunea arterială potrivită pentru pacienții cu risc cardiovascular

"În funcție de vârstă și de bolile asociate, valorile normale se încadrează într-un anumit interval"

Efortul fizic și riscul de AVC

"De obicei, recomandăm pacienților să facă efort în limita toleranței"

Emisiunea va fi difuzată joi, 29 octombrie, de la ora 10:00, pe:

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