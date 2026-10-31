Horoscop 2-8 noiembrie 2026. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

La prima vedere, următoarea săptămână nu pare complicată din punct de vedere astrologic. Este searbădă de evenimente importante. Însă, câteodată este de ajuns ca unul singur să creeze valuri, atât pe plan individual, cât și când discutăm despre planul colectiv.

Mercur retrograd va face o cojuncție cu Soarele din semnul Scorpionului. Mercur reprezintă gândirea, deciziile, tehnologia, transportul, comunicarea. În astrologie, Soarele amplifică, dar și arde sau orbește. Arhetipul Scorpionului se pricepe să creeze crize, să scoată la suprafață informații pe care unii și alții le doreau ascunse de ochii lumii și să aducă momente de intensitate greu de gestionat. Există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre acest aspect și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 1 noiembrie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.