Un urs a provocat deraierea unui tren în Japonia. 34 de pasageri au petrecut noaptea în garnitură

Cale ferată. Foto ilustrativ DC News

34 de pasageri și membri ai echipajului au petrecit noaptea într-un tren din nordul Japoniei, pe insula Hokkaido, după ce garnitura a lovit un urs și a deraiat.

Incidentul s-a întâmplat în jurul orei locale 22:50, în contextul în care trenul circula pe ruta dintre orașele Asahikawa și Wakkanai, notează publicația Japan News, citată de The Independent. În urma impactului cu ursul, roțile primului vagon s-au încurcat în corpul ursului, garnitura sărind de pe șine.

La bord se aflau 34 de oameni, pasageri și membri ai echipajului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă oamenii au rămas în tren pe parcursul nopții. Ei au fost evacuați din zona accidentului abia sâmbătă, în jurul orei 9:30. Nu se știe dacă ursul a supraviețuit accidentului.

Japonia, confruntată cu tot mai multe incidente provocate de urși



Accidentul s-a întâmplat într-o perioadă în care Japonia are parte de confruntări între oameni și urși. Animalele au fost văzute tot mai des în apropierea locuințelor, școlilor, magazinelor și stațiunilor cu izvoare termale.

În ultimii ani, atacurile urșilor au devenit tot mai multe. Specialiștii pun această evoluție pe seama creșterii populației de urși, a schimbărilor climatice ce afectează disponibilitatea hranei, a depopulării zonelor rurale și a abandonării terenurilor agricole. Acești factori face ca animalele să se apropie tot mai mult de așezările umane.

În 2025, urșii au ucis 13 oameni în Japonia. Este un record la nivel național. Alte cel puțin cinci persoane au murit în atacuri întâmplate între aprilie și iunie 2026.



Undă verde pentru vânătoare de urși negri asiatici



Conform unui raport guvernamental publicat în anul 2025, populația de urși bruni din Japonia s-a dublat în ultimii 30 de ani, ajungând la aproximativ 12.000 de exemplare. Totodată, pe insula principală Honshu trăiesc aproape 42.000 de urși negri asiatici.

Urșii bruni, mai mari și mai puternici, se află în special pe insula Hokkaido. Masculii pot ajunge la o lungime de aproape doi metri și la o greutate de până la 400 de kilograme.

În septembrie, autoritățile din Tokyo au anunțat reluarea vânătorii controlate a urșilor negri asiatici, după o pauză de aproximativ 20 de ani. Măsura permite vânătorilor să captureze și să omoare până la 34 de exemplare, în fiecare an, în vestul capitalei și de-a lungul cursurilor de apă care duc spre zonele urbane.

De asemenea, în 2025, Japonia a trimis armata în prefectura Akita, cu scopul de a sprijini autoritățile locale în gestionarea numărului tot mai mare de atacuri mortale. În regiune, observațiile privind prezența urșilor au crescut de șase ori și a depășit 8.000 de cazuri.

Comparația cu România - situația urșilor

în Japonia, un urs a provocat deraierea unui tren, în timp ce în România urșii sunt implicați des în incidente rutiere. Urșii pătrund în localități și ajung uneori pe șosele intens circulate. În România, problema urșilor se vede cel mai bine în zonele montane și în localitățile aflate în apropierea habitatelor urșilor. Animalele sunt văzute frecvent pe șosele, în stațiuni turistice și chiar în gospodăriile oamenilor.

Conform datelor invocate într-o ordonanță de urgență din noiembrie 2025: Între 2021 și octombrie 2025 au fost înregistrate 2.454 de apeluri privind atacuri ale urșilor.

În ultimii cinci ani menționați în document au fost raportate 11 decese și 158 de persoane rănite în urma atacurilor. În 2025 au fost făcute 712 acțiuni de alungare a urșilor, 78 de relocări și 104 intervenții prin eutanasiere sau împușcare