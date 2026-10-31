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DCNews Stiri Nouă incursiune de drone rusești deasupra Iașului, vizată zona Breazu. A fost emis RO-ALERT - Foto

Nouă incursiune de drone rusești deasupra Iașului, vizată zona Breazu. A fost emis RO-ALERT - Foto

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
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drona prabusita lac letonia
Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

O alertă aeriană despreo posibilă incursiune de drone a fost transmisă populației județului Iași prin sistemul RO-ALERT.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le transmite cetățenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească. Drona a fost observată deasupra Breazu.

Ce scrie în mesajul RO - ALERT pentru oamenii din județul Iași

Nouă incursiune de drone rusești deasupra Iașului, vizată zona Breazu. A fost emis RO-ALERT

Update

„Potrivit ultimelor date, la ora 16:54, drona care a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, în proximitatea localității Țibirica, raionul Călărași.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

În cazul observării unor aparate de zbor suspecte sau al depistării unor fragmente, cetățenii sunt rugați:

– Să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu le miște, deoarece pot conține elemente explozive;
– Să rețină locația obiectelor suspecte;
– Să se îndepărteze la o distanță de cel puțin 500 de metri;
– Să evite utilizarea telefonului în apropierea acestora;
– Să apeleze imediat Serviciul 112, după îndepărtarea din zona de pericol”, a notat sursa citată.

Știrea inițială

„În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale informează despre un zbor neautorizat în spațiul aerian național, astăzi, 31 octombrie, la ora 16:24, a unei drone, din direcția localității Semionovca, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Plopi, raionul Rîbnița, segmentul transnistrian. Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, a transmis Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale.

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