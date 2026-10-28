Mircea Man dezminte o informație despre mărirea salariilor la ANRE: „O dezinformare crasă“ / Ce s-a întâmplat, de fapt

Mircea Man, secretar general ANRE / Foto: Crișan Andreescu

Din articol Lipsă de specialiști la ANRE, din cauza blocării angajărilor

Mircea Man, secretarul general al ANRE, a respins acuzațiile privind majorarea salariilor și a sporurilor de vechime după schimbarea guvernului. Acesta susține că bugetul Autorității a fost rectificat din cauza obligațiilor financiare către stat și atrage atenția asupra deficitului de specialiști, pe fondul blocării angajărilor.

Mircea Man, secretar general al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, a participat, miercuri, la dezbaterea „ENERGY FORUM 2026: Energia României: de la criză la avantaj economic”, organizată de DC Media Group, unde a negat informația că salariile și sporurile de vechime ar fi fost majorate imediat după instalarea guvernului Niculescu și plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.

„Am văzut o știre în care se spune că ANRE și-a mărit bugetul, la 2 zile după plecarea Guvernului Ilie Bolojan, cu trei milioane de euro. Este o minciună, o dezinformare crasă”, a spus Mircea Man la conferința organizată de DC Media Group.

„ANRE are obligația să aducă la bugetul statului, anual, 70 de milioane de lei, și trimestrial peste 14 milioane de lei. De aceea a făcut o rectificare de buget și a suplimentat din buget. Necunoscătorii au înțeles că președintele și conducerea executivă și-au mărit indemnizația, un lucru cât se poate de fals. Colegii din comitetul de reglementare nu sunt angajați ANRE, ci sunt numiți de Parlamentul României și au o încadrare la capitolul respectiv”, a punctat secretarul general al ANRE.

Lipsă de specialiști la ANRE, din cauza blocării angajărilor

Mircea Man a mai precizat că salariile angajaților ANRE au fost reduse cu 30%, iar Autoritatea se descurcă așa „cum poate”, fiindcă o parte din personal s-a pensionat.

„Nu s-a aplicat niciun spor și nu s-au mărit salarii din bugetul Autorității. Dimpotrivă, prin Legea 145 s-au redus cu 30% salariile tuturor angajaților ANRE, s-a reduc cu 30% personalul. În acest moment există o lege prin care nu putem face angajări și foarte mulți colegi au ieșit la pensie.

Prin plecarea unor specialiști care se formează greu și prin imposibilitatea de a face angajări prin concurs la ANRE, ne descurcăm așa cum putem”, a spus Mircea Man, secretar general al ANRE.