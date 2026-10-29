Bucureștiul se pregătește de Crăciun. Când se aprind luminițele și ce bulevarde vor străluci. Anunțul PMB

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Un număr de şase milioane de luminiţe vor împodobi, în această iarnă, principalele bulevarde ale Capitalei.

Compania municipală Iluminat Public Bucureşti a început, de luni seara, să monteze instalaţiile pe care le deţine deja în depozite, a anunţat Municipalitatea.

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a transmis, miercuri, printr-o postare pe Facebook, că vor fi plase, şiruri de lumini, ţurţuri strălucitori şi globuri gigant de 80 de centimetri diametru.

Echipele de muncitori lucrează la montarea luminițelor pe timpul nopţii, pentru a nu încurca traficul

În primele două nopţi au intervenit pe bulevardul Lascăr Catargiu şi şoseaua Kiseleff şi continuă, în noaptea aceasta, pe şoseaua Kiseleff. Urmează, etapizat, următoarele bulevarde şi pieţe: şoseaua Aviatorilor, Calea Victoriei, bulevardele Regina Elisabeta, Magheru, I.C. Brătianu, Piaţa Romană şi Piaţa Constituţiei.

Luminițele vor fi aprinse în seara de 27 noiembrie

Feeria va începe în seara de 27 noiembrie, când se deschide Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei şi va dura până în ianuarie, după Sf. Ion.

Anul trecut, în 2025, în București, iluminatul festiv a fost aprins pe 29 noiembrie, la ora 18:00, în aceeași zi în care s-a deschis Târgul de Crăciun 2025 din Piața Constituției.

Comparație 2025 - 2026 / 2026 - 2027

Iluminatul festiv va avea mai puține luminițe în 2026, conform cifrelor anunțate de Primăria Capitalei. Dacă în 2025 au fost anunțate peste 7 milioane de becuri LED, pentru iarna 2026-2027 sunt prevăzute aproximativ 6 milioane de luminițe.

în 2025, decorurile au avut o tematică muzicală, cu figurine și elemente decorative dedicate. Pentru 2026 sunt anunțate plase luminoase, șiruri de lumini, țurțuri și globuri cu diametrul de 80 de centimetri