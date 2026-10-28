Protest spontan în Turcia, al transportatorilor de marfă turci, în apropierea de frontierele cu Bulgaria

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Transportatorii de marfă turci fac un protest spontan, în apropierea frontierelor cu Bulgaria, pe o durată nedeterminată.

”Republica Turcia - Protest spontan al transportatorilor de marfă turci în proximitatea punctelor de trecere a frontierei rutiere dintre Republica Turcia și Republica Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționează transportatorii de marfă români cu privire la desfășurarea unui protest spontan al transportatorilor de marfă turci în proximitatea punctelor de trecere a frontierei rutiere dintre Republica Turcia și Republica Bulgaria, după cum urmează: Hamzabeyli (TR) - Lesovo (BG), respectiv Kapikule (TR) - Kaptan Andreevo (BG), pe o durată nedeterminată.

În prezent, fluxul rutier de trecere a frontierei în punctele anterior menționate este îngreunat din cauza cozilor formate pe ambele sensuri de mers, însă traficul este deschis, iar autovehiculele personale și autocarele pot tranzita frontiera.

MAE recomandă cetățenilor români transportatori de marfă care intenționează să tranziteze punctele de trecere a frontierei dintre Republica Turcia și Republica Bulgaria să respecte instrucțiunile autorităților turce, să se asigure că dețin rezerve suficiente de combustibil, apă potabilă și alimente neperisabile.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General al României la Istanbul: +905335420695.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet https://istanbul.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro,

https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie” anunță Ministerul Afacerilor Externe.

De asemenea, MAE a emis o alertă de călătorie și pentru Italia.