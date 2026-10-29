Două elicoptere Black Hawk stau la sol în Constanța, blocate în birocrație. Se cere intervenția lui Raed Arafat și Nicușor Dan / Update Reacția IGSU

Black Hawk, cel mai răspândit elicopter multi-rol şi multi-misiune din lume / foto: Freepik

Județul Constanța are două elicoptere Black Hawk pentru misiunile de salvare - căutare pe mare, care se înmulțesc în ultima perioadă din cauza atacurilor cu drone din Marea Neagră. Problema majoră este că nu există cadrul legal care să permită funcționarea lor. IGSU a venit cu un drept la replică.

Update - Reacțiile lui Raed Arafat și IGSU

În urma informațiilor apărute în spațiul public Raed Arafat, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), precum și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au reacționat.

Ce a zis Raed Arafat

”Sistemul de urgență evoluează constant și face pași înainte. Nu este totul perfect, dar un lucru este cert: sistemul își face datoria, zi de zi, intervenind atunci când oamenii au nevoie de ajutor”, a transmis Raed Arafat, pe o rețea socială, făcând trimitere la reacția IGSU:

”Salvarea unei persoane cu ajutorul elicopterului este un efort comun. Echipajele de zbor, personalul medical și celelalte structuri de intervenție fac parte din același sistem, iar cooperarea dintre ele este esențială pentru reușita misiunii.

În zona Constanța, intervențiile aeromedicale sunt asigurate prin Punctul de Operare Aeromedicală Constanța, cu elicopterul SMURD și personalul Detașamentului Aeromedical. De la începutul anului 2026 și până în prezent, elicopterele SMURD care au deservit acest punct au executat 369 de misiuni aeromedicale, în cadrul cărora au fost salvate 326 de persoane.

În misiunile de căutare și salvare pe mare, echipajele aeronautice ale Inspectoratului General de Aviație operează elicoptere Sikorsky S-70M Black Hawk și sunt pregătite și calificate pentru acest tip de intervenție. De la operaționalizarea acestei activități, la 17 iulie 2026, echipajele Black Hawk au executat 20 de misiuni, însumând 58 de ore de zbor.

Asistența medicală este parte integrantă a acestor intervenții. Echipajele aeriene lucrează cu medicii și asistenții UPU-SMURD, iar, după caz și în funcție de situația de la bord, cooperează și cu medicii de pe navele care solicită ajutor. Resursele medicale și cele aeronautice sunt planificate și folosite împreună, în funcție de natura misiunii, starea persoanelor aflate în pericol și condițiile de intervenție.

În acest mecanism de cooperare, Hotărârea Guvernului nr. 768/2021 desemnează Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, prin UPU-SMURD, drept operator medical pentru Punctul de Operare Aeromedicală Constanța. Asigurarea componentei medicale se realizează potrivit cadrului normativ aplicabil și responsabilităților instituțiilor implicate, în complementaritate cu activitatea aeronautică desfășurată de Inspectoratul General de Aviație.

Salvarea maritimă pe cale aeriană este o capabilitate nouă, aflată în dezvoltare. Într-un timp relativ scurt, au fost făcuți pași importanți pentru operaționalizarea ei: au fost pregătite echipaje, au fost exersate proceduri și au fost executate misiuni reale în condiții dificile. Pregătirea echipajelor a presupus instruire intensivă, realizată cu sprijinul unor specialiști din Statele Unite ale Americii. Experiența acumulată în misiuni contribuie la dezvoltarea în continuare a procedurilor și a cooperării dintre echipele aeriene, medicale și de salvare.

Intervențiile executate arată că există capacitate aeriană operațională în zonă. În același timp, DSU și IGAv continuă să lucreze împreună cu structurile medicale și cu celelalte autorități pentru consolidarea întregului răspuns — de la alertare și intervenția aeriană până la preluarea și îngrijirea persoanelor salvate. Toate misiunile se desfășoară cu respectarea procedurilor aplicabile și a cerințelor de siguranță a zborului și a personalului participant.

Activitatea elicopterelor în zona Mării Negre se reflectă în intervenții concrete, în care echipajele de zbor, salvatorii și personalul medical au acționat împreună:

* 4 august 2026: un elicopter Black Hawk a evacuat un marinar rănit de pe o platformă de extracție din largul Mării Negre.

* 23 august 2026: o persoană care se simțea rău la bordul unei nave din zona Neptun Deep a fost preluată de un elicopter Black Hawk și transportată la spital.

* 5 octombrie 2026: trei marinari răniți de pe nava Royad Mammadov au fost recuperați prin troliere și transportați la țărm pentru a primi îngrijiri medicale.

* 15 octombrie 2026: cinci membri ai echipajului navei Wine Trader au fost preluați de un elicopter Black Hawk, care avea la bord o echipă medicală, și transportați la Constanța. Un al doilea elicopter a coborât prin troliere pompieri specializați pe nava avariată, pentru căutarea celorlalți membri ai echipajului.

* 24 octombrie 2026: un elicopter Black Hawk a intervenit pentru căutarea marinarilor dispăruți după incidentul în care a fost implicată nava Khoryv.

Aceste misiuni arată cum funcționează răspunsul integrat: elicopterele ajung rapid în zone greu accesibile, echipajele și salvatorii execută operațiunile specifice, iar personalul medical acordă sprijinul necesar persoanelor preluate. În funcție de situație, participă și structuri navale, pompieri, polițiști de frontieră, echipaje SMURD, Serviciul de Ambulanță Județean și personal medical aflat la bordul navelor.

În ceea ce privește liniile de gardă la domiciliu pentru personalul medical, procedura de aprobare și introducere a acestora este în curs și presupune parcurgerea etapelor administrative, bugetare și de avizare interinstituțională aplicabile. Până la finalizarea procedurii, acest aspect nu a împiedicat executarea misiunilor de căutare și salvare pe mare sau a intervențiilor aeromedicale. Misiunile au fost realizate prin cooperarea dintre echipajele aeronautice, medicii și asistenții UPU-SMURD și, după caz, personalul medical aflat la bordul navelor.

DSU și IGAv continuă să lucreze împreună cu structurile medicale din coordonarea operațională a departamentului, dar și cu celelalte autorități pentru dezvoltarea acestui răspuns integrat, astfel încât persoanele aflate în pericol să beneficieze, la timp, atât de intervenția aeriană, cât și de asistența medicală necesară”, a transmis IGSU, pe o rețea socială.

Știrea inițială

Administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache, a precizat că elicopterele Black Hawk țin de UPU și se află în subordinea lui Raed Arafat, nu a Spitalului Județean.

”În afară de infrastructura în sine, adică cele două eclioptere care sunt sunt strada pe Viile unde vrem să construim spitalul regional, este necesar să fie și personalul care să facă operaționale aceste două elicoptere. Ele țin de UPU, nu de Spitalul Județean, sunt în subordinea domnului Arafat”, a zis administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache.

Aprobările de la București pentru angajarea de personal întârzie, susține administratorul public al județului Constanța

”Și vă rog să interveniți. Chiar vă rog să puneți o întrebare, de ce nu se poate debloca, de ce nu se rezolvă. I-am scris chiar și președintelui României (…) Arafat a spus că rezolvă săptămâna viitoare. Și au mai trecut trei”, a zis Florin Mitroi, președintele CJ Constanța.

Consiliul Județean Constanța a votat încă din luna august 2026 înființarea unei linii de gardă pentru misiunile de salvare unde sunt implicate elicopterele, dar, Unitatea de Primiri Urgențe - SMURD a Spitalului de Județean se află în subordinea Ministerului Sănătății. Prin urmare, angajările nu se pot face fără avizul de la București.

Problema asigurării personalului necesar pentru operarea elicopterelor a fost discutată și în cadrul unei întâlniri ce a avut loc în data 9 octombrie 2026, între președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, și dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dar fără un rezultat concret.

În momentul de față, președintele CJ Constanța Florin Mitroi solicită din nou sprijin pentru deblocarea situației, scrie Radio Constanța.