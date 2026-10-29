Cărturești, atac cibernetic asupra site-ului

Din articol Ce este important de știut:

Lanțul de librării „Cărturești” investighează un incident de securitate informatică. Site-ul carturesti.ro și aplicația mobilă sunt temporar indisponibile.

"Dacă ai încercat să intri pe site sau să folosești serviciile noastre în aceste zile, ai observat probabil că lucrurile nu funcționează: ne confruntăm cu un incident de securitate informatică, semnalat în data de 22 octombrie, care ne-a perturbat temporar o parte din activitate.

Echipa noastră tehnică a luat imediat măsuri de protecție, inclusiv notificarea autorităților competente cu privire la incident și colaborarea cu specialiști externi în securitate cibernetică pentru analiză și remediere.

În procesul de investigare a acestui incident, unele servicii au fost suspendate din precauție. Din acest motiv, site-ul carturesti.ro și aplicația sunt temporar indisponibile, iar în librării anumite servicii nu pot fi utilizate.

Până în acest moment nu avem indicii că datele utilizatorilor au fost accesate sau extrase. Incidentul este încă în curs de investigare și vom reveni cu actualizări pe măsură ce avem mai multe detalii.

Datele financiare, precum datele cardurilor de plată, nu pot fi afectate, deoarece nu sunt stocate sau procesate în sistemele noastre.

Ce este important de știut:

Site-ul carturesti.ro și aplicația mobilă sunt temporar indisponibile

Librăriile fizice sunt deschise: Plățile cu cardul și numerarul funcționează normal. Temporar, programul de loialitate, emiterea facturilor și utilizarea voucherelor nu sunt disponibile. De asemenea, nu se pot acumula puncte la cumpărături sau folosi punctele din sistem.

Voucherele cadou rămân valabile și se prelungesc automat până la finalul lunii decembrie

Atenție la mesaje false: Fiți vigilent(ă) la mesajele care par să vină din partea Cărturești, a firmelor de curierat, a băncilor sau a altor instituții și care vă solicită furnizarea de parole, coduri de autentificare, date de card sau efectuarea unor plăți. Nu deschideți linkuri sau atașamente din surse suspecte.

Măsuri de igienă digitală: Dacă folosiți parola contului Cărturești și pentru alte conturi sau platforme, vă recomandăm preventiv să o schimbați în acele locuri. Folosiți o parolă distinctă pentru fiecare cont.

Semnalați abuzurile: Dacă primiți un mesaj suspect transmis în numele nostru, vă rugăm să ni-l redirecționați la ecomenzi@carturesti.ro, pentru a putea avertiza rapid întreaga comunitate.

Lucrăm neîntrerupt, alături de specialiști externi și autorități, pentru repunerea în funcțiune a tuturor sistemelor în condiții de maximă siguranță.



Pentru asistență legată de comenzi, ne puteți contacta la ecomenzi@carturesti.ro sau la numărul de telefon 0376 448 000.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create și vă mulțumim pentru răbdare și încredere", se arată în mesajul lanțului de librării.