Fenomenul El Niño își atinge intensitatea maximă în decembrie! Climatologul ANM Roxana Bojariu: „Va fi una dintre cele mai puternice faze”. Ce va aduce VIDEO

Secetă/inundații, ColajDCNews. Sursa foto: Agerpres

Fenomenul El Niño ar putea atinge intensitatea maximă în luna decembrie și ar putea depăși recordul stabilit în 2016, a explicat, la DCNews, Roxana Bojariu, climatolog ANM.

Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, la Interviurile DCNews, cât de puternic va fi fenomenul El Niño și ce efecte ar putea avea asupra vremii la nivel global.

„Este adevărat că acest episod El Niño arată deja foarte puternic pentru etapa în care s-a ajuns, iar acesta încă n-a ajuns la maximum. Probabil că intensitatea maximă va fi atinsă în luna decembrie. Atunci, se pare, că va fi una dintre cele mai puternice faze ale oscilației sudice - și e vorba despre baza El Niño - din înregistrări ar putea depăși acel episod 2016, care a avut o intensitate deosebită, cea mai mare intensitate a fenomenului El Niño din înregistrările de până acum”, a spus Roxana Bojariu la DCNews, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

Efectele El Niño: Secetă în unele regiuni, inundații în alte zone din lume

Climatologul ANM a mai explicat, la DCNews, unde se simt cele mai mari efecte ale fenomenului El Niño. El aduce secetă, în anumite zone ale lumii, în timp ce în altele produce precipitații care duc la inundații masive.

”Pare că navigăm deja pe ape necunoscute, pentru că vom depăși acel nivel și, astfel, toate impacturile sursei suplimentare de căldură din Pacificul Tropical pot să cunoască nu doar o intesificare liniară, ci pot să aducă elemente noi în impacturile pe care acest fenomen le are de obicei asupra multor zone de pe glob. Nu toate zonele sunt afectate la fel.

Efectele se simt cel mai puternic în zona ce bordează Pacificul, dar avem și semnale de secetă, de exemplu, pentru Africa de Sud, semnale de secetă și pentru zona Amazonului.

În schimb, probabil că ne vom confrunta, din cauza acestui fenomen, cu precipitații foarte abundente în sudul Statelor Unite ale Americii, cu inundații rapide, care ar putea să urmeze acestor precipitații. Și musonul din Asia a fost deja afectat; și va fi afectat în continuare, dacă fenomenul continuă”, a adăugat Roxana Bojariu, în exclusivitate pentru DCNews.

Cum afectează El Niño agricultura

Fenomenul El Niño ar putea afecta producția de grâu, orez, cafea și cacao, lucru care ar putea duce, la rândul său, la modificări de prețuri, a mai precizat Roxana Bojariu.

„Dacă vorbim dinspre partea de climă, de factori meteorologici, știm deja că episoadele El Niño sunt însoțite, de obicei, de secete în Australia, care este un mare producător de cereale. Ea deja înregistrează deficit de precipitații în zone unde astfel de culturi sunt importante.

Evident că avem de-a face cu o piață globală a grâului - unde nu joacă doar Australia - dar dacă ne gândim și la alte fenomene, spre exemplu conflictul pe care îl avem aproape de noi (n.r. războiul din Ucraina), el aduce, iarăși, probleme în transportul grâului... Și Europa are o importanță în piața grâului, dar seceta din mare parte a continentului va avea, probabil, un cuvânt de spus.

Lucrurile sunt complexe, dar este clar că vor exista presiuni asupra prețului și dinspre aceste elemente legate de El Niño. Și nu doar grâul - există și informații că, în zonele unde este cultivat orezul, precum Vietnam, Indonezia, lipsa precipitațiilor poate să facă ca prețurile să fie influențate.

De asemenea, (n.r. vor fi afectate) și prețurile pentru cacao și cafea, pentru că în zonele tropicale și subtropicale, unde sunt astfel de culturi, avem de-a face cu secete. Vorbim despre zone din Indonezia, din nord-estul Braziliei etc. Prețurile ar putea să aibă fluctuații. Pot apărea probleme și pentru alte culturi, acolo unde avem precipitații intense și acele inundații pot întrerupe lanțuri de aprovizionare, precum în sudul SUA”, a mai spus Roxana Bojariu.

Fenomenul El Niño crește temperaturile de suprafață în centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial, aducând schimbări la nivel mondial în ceea ce privește vânturile, presiunea și modelele de precipitații. De obicei, acesta are loc la fiecare doi până la șapte ani și durează aproximativ nouă până la 12 luni.

Precizăm că fenomenul El Niño din 2016 a fost unul dintre cele mai puternice evenimente de acest tip înregistrate vreodată în istorie, concurând ca intensitate cu cel din 1997–1998.