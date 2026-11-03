Prognoza meteo pentru luna noiembrie, actualizată de ANM. Când se încălzește

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ANM a actualizat prognoza meteo pentru intervalul 2-30 noiembrie 2026.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările pentru intervalul 2-30 noiembrie 2026. Astfel, potrivit meteorologilor, luna noiembrie debutează cu o vreme mai rece decât în mod obișnuit. În prima săptămână, ploile vor fi mai abundente în sudul, sud-estul și local în centrul și estul României.

Începând cu săptămâna 9-16 noiembrie vremea se va mai încălzi un pic, iar temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Spre finalul lunii vom avea valori termice ușor mai ridicate în vest și pe alocuri în centrul și nord-estul țării.

Precizăm totodată că marți dimineața, 3 noiembrie, ANM a emis un Cod Roșu de ploi pentru mai multe localități din județul Constanța. Luni, 2 noiembrie, mai multe județe din țară s-au aflat sub Cod Galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Potrivit ISU, în București și Ilfov, zeci de copaci au fost doborâți și 30 de mașini au fost avariate. Județul Constanța se află și astăzi sub avertizare de Cod Portocaliu.

Vremea în săptămâna 2-9 noiembrie 2026

Valorile termice se vor situa sub mediile specifice acestei săptămâni, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, sud-estice și local în cele centrale și estice, iar în cele vestice și nordice va fi deficitar.

Vremea în săptămâna 9-16 noiembrie 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 16-23 noiembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 23-30 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și local în cele centrale și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025, potrivit ANM.